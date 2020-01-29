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Küçük çocuktan Elazığ'a duygulandıran bağış

EDİRNE'de, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için pazartesi günü başlatılan kampanya kapsamında kent merkezinde toplanan 9 yardım TIR'ından 4'ü yola çıktı.

GENEL 29.01.2020, 18:48 29.01.2020, 20:27
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Küçük çocuktan Elazığ'a duygulandıran bağış

EDİRNE'de, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için pazartesi günü başlatılan kampanya kapsamında kent merkezinde toplanan 9 yardım TIR'ından 4'ü yola çıktı. Yardım edenlerin arasında küçük bir çocuğun, üzerinde 'Bu da benden sana küçük bir hediye, ona iyi bak olur mu?' notuyla oyuncağını bağışlaması, herkesi duygulandırdı.

Edirne Valiliği’nce Elazığ ve Malatya illerindeki deprem bölgesine yapılacak ayni yardımlar için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde 'Yardım Koordinasyon Masası' oluşturuldu. Kullanılmamış yeni malzeme olmak kaydıyla sadece ısıtıcı, kışlık giyecek ve gıdanın kabul edildiği yardımlar merkez ve ilçelerde kurulan noktalarda kabul edildi. Pazar gününden bu yana toplanan ve görevlilerin yanı sıra vatandaş ve esnafın da yardımıyla tasnif edilen 9 TIR malzemeden ilk 4'ü akşam saatlerinde Elazığ ve Malatya’ya teslim edilmek üzere yola çıktı.

Kampanya kapsamında küçük bir çocuğun oyuncağını, üzerinde yazılı notla bağışlaması herkesi duygulandırdı. Küçük çocuk, oyuncağın üzerine, 'Bu da benden sana küçük bir hediye, ona iyi bak olur mu?' notu yazarak, Edirne merkezdeki Mimar Sinan Spor Salonu'na bıraktı.

Kampanya kapsamda Edirne Merkez ve İlçelerinden yaklaşık 800 vatandaş, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları yardım kampanyasına destek oldu. Kampanyada, 27 ton gıda malzemesi, 2400 litre sıvı yağ, 46 ton pirinç, 850 adet battaniye, 250 adet ısıtıcı, 545 koli giyim eşyası, 300 koli temizlik ve yardım malzemesi toplandı. 3 gün boyunca toplamda 9 TIR malzeme toplanırken 4 TIR bugün yola çıktı. Daha öncesinden gönderilen 2 TIR dolusu yardım malzemesinin yanı sıra 1 TIR yardım malzemesi de yine kolilenmek üzere Edirne'de hazır bekletiliyor. Yine 2 TIR dolusu gıda maddesi de Elazığ ve Malatya'daki AFAD depolarının boşalmasına paralel olarak yine Edirne'den yola çıkartılacak. Bu rakamlarla birlikte toplamda 9 TIR dolusu yardım Edirne'den Elazığ'a ve Malatya'ya ulaştırmış olacak.

SALON YARDIM MALZEMELERİYLE DOLDU TAŞTI

Merkezde yardımların kabul edildiği Mimar Sinan Spor Salonu duyarlı vatandaşlarla birlikte kurum ve kuruluşların yardımlarıyla doldu. Görevliler yepyeni yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderilmek üzere özenle kolilere yerleştirirken, vatandaşlar ve çevredeki esnaf da yardım etti. Akşam saatlerinde Edirne'den yola çıkan 4 TIR'ı uğurlamaya Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve çok sayıda kurum temsilcisi geldi.

'EDİRNE HALKI BÜYÜK GURUR KAYNAĞI OLDU'

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Elazığ depreminden sonra Türk halkının büyük duyarlılık gösterdiğini ifade etti. Edirne halkının da bu noktada büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Vali Canalp, Edirne ile Elazığ arasındaki 1500 kilometre mesafenin hiçbir önemi olmadığını belirterek, "Elazığ'la Edirne arasındaki mesafe 1500 kilometredir. Ancak Elazığ ve Malatyalıların gönülleriyle Edirnelilerin gönülleri arasında, kilometre mesafesi sıfırdır, hiçbir mesafe yoktur. Toplanmış olan bu 9 TIR dolusu yardım da esas itibariyle bunu göstermektedir. Ben bu kadirşinaslığı göstermiş olan tüm Edirnelilere teşekkür ederim. Şunu da ifade etmek istiyorum ki, milletler kendilerine böylesine zor zamanlarda belli ederler. Edirneliler de, bizim dayanışma duygumuzun ne denli güçlü bir millet olduğumuzu buradan herkese güzel bir örneğini sergilemişlerdir. Bütün Elazığ ve Malatyalıların bilmesini istiyorum ki, bütün Edirneliler sizlerle beraberdir ve acınıza ortaktır" dedi.
Malzemelerin toplandığı TIR’lar akşam saatlerinde Elazığ ve Malatya’ya teslim edilmek üzere yola çıktı.
 

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