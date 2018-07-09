Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Japonya’da yağmur felaketi
Japonya’da yağmur felaketi
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne ve oğlu öldürüldü
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne...
Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır: 24 ölü, 318 yaralı
Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır:...
Tekirdağ'da yolcu treninin 6 vagonu devrildi: 10 ölü 73 yaralı var
Yolcu treni faciası: 10 ölü...

Küba'da kazada ölen Metehan, Fenerbahçe formasıyla uğurlandı

Mehmet İNAN/BURSA, ()- ULUDAĞ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde her ikisi de öğretim görevlisi olan Elif ve Teoman Atıcı çiftinin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tatil için Küba'ya gönderdikleri oğulları Metehan Atıcı...

Küba'da kazada ölen Metehan, Fenerbahçe formasıyla uğurlandı

Mehmet İNAN/BURSA, ()- ULUDAĞ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde her ikisi de öğretim görevlisi olan Elif ve Teoman Atıcı çiftinin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tatil için Küba'ya gönderdikleri oğulları Metehan Atıcı (20), burada motosikletle geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Metehan Atıcı son yolculuğuna, tabutunun üzerine bırakılan taraftarı olduğu Fenerbahçe bayrağı ve formasıyla uğurlandı.
Bursa'da lise mezunu Metehan Atıcı, 30 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde yapılan YKS'ye girdi. Başaralı geçen sınavın ardından Atıcı'nın UÜ Tıp Fakültesi'nde her ikisi de doçent olan annesi Elif ve babası Teoman Atıcı, oğullarını tatil için Küba'ya gönderdi.
Motosiklet tutkunu olan Metehan Atıcı, geçen hafta Salı günü başkent Havana'da kiraladığı motosikletle geziye çıktı. Gezi sırasında Atıcı, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptı. Ağır yaralanan Metehan Atıcı, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.
FENEBAHÇE BAYRAĞI İLE UĞURLANDI
​İki çocuğundan birini kaybeden aile, büyük üzüntü yaşadı. Metehan Atıcı'nın cenazesi, ailesi tarafından alınarak uçakla Türkiye'ye getirildi. Atıcı'nın cenaze namazı Osmangazi ilçesindeki İzzettinbey Pınarbaşı Camii'inde kılındı. Cenazede Metehan Atıcı'nın tabutunun üzerine taraftarı olduğu Fenerbahçe bayrağı ve forması konuldu. Motosiklet tutkunu arkadaşları ise üzerinde Metehan Atıcı'nın fotoğraflarının bulunduğu motosikletlerle cenazeye geldi. 
Kılınan cenaze namazının ardından Metehan Atıcı'nın cenazesi, gözyaşları arasında Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325