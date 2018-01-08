Kuaför ve avukatlardan 'Çocuktan gelin olmaz' kampanyası

MANİSA Barosu ile Manisa Kuaförler ve Berberler Odası, erken yaşta evliliklere tepki amacıyla 'Çocuktan gelin olmaz' kampanyasına başladı. Hazırlanan afişler, ildeki 600 berber ve kuaförlerin camına asılıyor. Manisa Barosu Kadın ve Çocuk...

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:58