Kuaför olan kadın muhtar, öğrencilerin saçlarını ücretsiz kesti

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, () KAYSERİ'de, 45 bin nüfuslu Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin muhtarı, kuaför Gonca Kaan (40), yeni eğitim- öğretim dönemi öncesi, maddi geliri olmayan kız ve erkek öğrencilerin saçlarını ücretsiz olarak kesti.

Kayseri'de, evli ve 3 çocuk annesi Gonca Kaan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oturduğu Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin muhtarı seçildi. Mahallede kadın kuaförü olan Gonca Kaan, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kız ve erkek öğrencilerin saçlarını kesmeye karar verdi. Mahalle sakinlerine sosyal medya üzerinden mesaj atıp ulaşan kadın muhtar, dün yaklaşık 90 kız öğrencinin saç bakım ve kesimini yaptı. Gonca Kaan, bugün de mahallesindeki kuaförlerin desteğiyle erkek çocuklarının saçları tıraş etti.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZÜNÜN GÜLMESİ HER ŞEYE DEĞER'

Gonca Kaan, mahalledeki gelir düzeyi düşük ailelere katkı sunmak için böyle bir çalışma yaptığını belirterek, "Yaklaşan eğitim öğretim yılı öncesi, 'Çocuklar için ne yapabilirim?' diye düşündüm. Daha sonra saç tıraşının da okul hazırlığı olduğunu fark edince mahallemde yaşayan herkese mesaj attım. Sonrasında da kendime ait kuaför dükkanımda kızlarımızın ve erkeklerimizin saç kesimi ve bakımını yaptık. Mahallede kuaförlük yapan esnafımız, 'bizimde çorbada tuzumuz olsun' dedi Ve onlarda destek verdi. İlk gün okula gidecek 90 kızımın saç kesimi ve bakımını yaptık. Bugün de erkek öğrencilerin saç kesimini ve bakımını yapıyoruz. Öğrencilerimizin yüzünün gülmesi her şeye değer. İldem ve TOKİ mahallelerinde bulunan dükkanımda kız ve erkek öğrencilerin saç kesimlerini ücretsiz olarak yapıyoruz" dedi.