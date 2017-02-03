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Kristal elbise öğrenciler için ışıldayacak

NETWORK kadın koleksiyonu baş tasarımcısı Elif Cığızoğlu’nun NetWork ve Swarovski işbirliğine özel 5 bin 800 kristal ile tasarladığı elbise, Başarım Sensin Derneği çatısı altındaki öğrencilere burs sağlamak üzere satışa çıkıyor. Açık...

Kristal elbise öğrenciler için ışıldayacak
NETWORK kadın koleksiyonu baş tasarımcısı Elif Cığızoğlu’nun NetWork ve Swarovski işbirliğine özel 5 bin 800 kristal ile tasarladığı elbise, Başarım Sensin Derneği çatısı altındaki öğrencilere burs sağlamak üzere satışa çıkıyor.

Açık artırma ile satışa sunulacak olan elbise iki parçadan oluşuyor ve ipek kumaş ile kristal detaylara sahip. Üstü tamamen kristallerle kaplı olan elbisenin alt kısmını ise ipek kadife tamamlıyor. 9 Şubat Perşembe günü Pera Palace Hotel Jumeirah’ta gerçekleşecek müzayede ile sahibini bulacak olan kristal elbise, ünlü müzayede yöneticisi Uğur Batur tarafından satılacak. Firma buradan elde edilecek gelirle burs alan öğrencilerin başarılarının artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Başarılı ama maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla kurulan Başarım Sensin Derneği’nin gönül çatısına bu sene; Galatasaray, Boğaziçi, İstanbul Teknik ve Marmara Üniversitesi’ne istinaden Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler de katıldı.

(FOTOĞRAF)

 

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