Krasnodar- Samsun uçuşları yeniden başladı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da Türkiye ile Rusya arasındaki yaşanan gelişmeler nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce iptal edilen Samsun ile Rusya'nın Krasnodar şehri arasındaki direkt uçak seferleri, yeniden başladı.

Yaklaşık 2 yıl aradan sonra Samsun ile Rusya'nın Krasnodar şehri arasındaki direkt uçak seferleri bugün itibariyle yeniden başladı. Rusya, RusLine firmasına ait CRJ-200 tipi 54 kişilik uçak, Krasnodar'dan havalanarak Samsun-Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak, folklor gösterileriyle karşılandı. Uçaktaki Rus işadamları, gazeteciler ve davetliler, Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır tarafından karşılandı.

Düzenlenen mini koktelyde kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır, Rusya ile Türkiye'nin artık birbirine daha da yaklaştığına belirterek, "Krasnodar ile Samsun arasında bir köprü kuruldu. 40 dakikalık uçuşla her iki ülkenin insanları artık birbirini daha da iyi tanıyacak. Her Cumartesi günü gidiş ve dönüş olarak tek sefer düzenlenecek. İlerleyen aylarda talebin artmasıyla sefer sayısının artmasını umut ediyoruz" dedi.

Rus RusLine firması'nın Geliştirme Dairesi Başkanı Alexey Donchenko ise gerekli talebin olması ve artması halinde sefer sayısının artacağını belirtti.

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