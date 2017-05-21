KPSS'de '09.45' hassasiyeti

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren 14 bin 141 aday, sabah erken saatlerde sınav yerlerine geldi. Çoğunluk, en geç saat 09.45'te giriş kuralına özen gösterirken, uyarıyı dikkate almayan bazı adaylar ise salonlara alınmadı.

Manisa'da 420 salonda gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek sınavlarında 8 bin 668 memur adayı sınava girerken bin 177 memur görev yaptı. Geçen LYS'de gerçekleştirilen 09.45 uygulaması KPSS'de de geçerli oldu. Pek çok öğrencinin mağdur olduğu 09.45 uygulamasına adaylar özen göstererek sabah erken saatlerde sınava girecekleri okulların bahçesinde yerini aldı. Uygulamaya özen göstermeyerek saat 09.50 sıralarında sınav olacakları okullara gelenler ise salonlara alınmadı.

Adaylar sınavda ter dökerken aileleri de onları dışarıda bekleyerek destek oldu. Öğleden sonra gerçekleştirilecek Eğitim Bilimleri sınavına ise 5 bin 473 aday katılacak. 270 salonda gerçekleştirilecek Eğitim Bilimleri sınavında 764 memur görev yapacak.



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