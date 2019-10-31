Kozan'da Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni, İsmet Atlı Şehir Stadı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamalara Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Gürçam ile Başkan Özgan, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Törende Kozan Halk Eğitim Merkezi mehter takımının gösterilerinin ardından, öğrenciler tarafından şiirler ve yarışmalar gerçekleştirildi. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, madalyaları takdim edildi. Program, okulların geçiş töreni ile son buldu.