Koyunun kesik kulağı, cinayeti çözdü

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, çiftçilik yapan Mutlu Aysel'in (38), evinin arkasındaki ağılda av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten jandarma, sır perdesini, kulağı kesilen koyundan yola çıkarak çözdü. Plan yapan Zeynep Aysel'in (35) hasta olduğu için kulağını kestiği koyunu gösterme bahanesiyle ağıla çağırdığı eşini, aşk yaşadığı ileri sürülen Erdal Ersoy'a (35) av tüfeğiyle öldürttüğü ortaya çıktı. Zeynep Aysel ve Erdal Ersoy, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Acıpayam'ın Benlik Mahallesi, Yenice Mevkisi'nde çiftçilik yapan Mutlu Aysel'e, geçen 3 Nisan akşamı, evin arkasındaki ağıldayken av tüfeğiyle iki el ateş açıldı. Mutlu Aysel, sağ omzundan ve bacağının üst bölümüne isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Eşi cinayete kurban giden Zeynep Aysel, komşularından yardım istedi. Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekibi, Mutlu Aysel'in öldüğünü belirledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Mutlu Aysel'in ağılın dışından açılan ateş sonucu öldürüldüğü belirlenirken, 2 de boş av tüfeği kartuşu bulundu.

Jandarma Mutlu Aysel'in eşi Zeynep Aysel'in ifadesine başvurdu. Zeynep Aysel'in jandarmaya verdiği ilk ifadesinde hastalıklı olan bir koyunun kulağını kestiğini, eşini de kontrol etmesi için ağıla çağırdığını, bu sırada nereden geldiğini bilmediği silah sesiyle eşinin kanlar içinde yere yığıldığını söyledi.

Jandarma, çelişkili ifadeleri ve tedirgin davranışları üzerine bir çocuk annesi Zeynep Aysel'in üzerinde yoğunlaştı. Aysel'in hastalığı nedeniyle kulağını kestiğini söylediği koyunu veterinere götürüldü. Yapılan kontrolde koyunun hiçbir hastalığının olmadığı ortaya çıktı. Zeynep Aysel'in tekrar ifadesini alan jandarma, cinayet olayının yasak aşk yüzünden işlendiğini belirledi. Zeynep Aysel'in ablasının kızıyla evli olan Erdal Ersoy ile ilişkisinin olduğu, ikilinin daha rahat görüşmek için Mutlu Aysel'i öldürmek için cinayet planı yaptıkları belirlendi. Erdal Ersoy da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynep Aysel ve Erdal Ersoy tutuklandı.



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