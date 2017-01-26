Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

Koyunların, yağış nedeniyle strese girip zayıfladığı öne sürüldü

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde bir kişiye  ait 100 küçükbaş hayvanın açlıktan zayıfladığı ve tüylerinin döküldüğü ileri sürüldü. Hayvanseverlerin tepki gösterdiği besici Nuriye Gökçen,...

Koyunların, yağış nedeniyle strese girip zayıfladığı öne sürüldü

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde bir kişiye  ait 100 küçükbaş hayvanın açlıktan zayıfladığı ve tüylerinin döküldüğü ileri sürüldü. Hayvanseverlerin tepki gösterdiği besici Nuriye Gökçen, hayvanların açlıktan değil, aşırı yağış yüzünden strese girmeleri nedeniyle bu hale geldiğini söyledi.
Akdeniz Mahallesi'nde bir ahırda bulunan yaklaşık 100 küçükbaş hayvanın içler acısı durumu hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Hayvanseverlerden Yakup Alper ve Serkan Orhan tarafından görüntülenen koyunların tüylerinin döküldüğü, bazılarının da aşırı zayıf olması dikkat çekti. Hayvanların çevredeki kamış ve portakal, limon gibi atıkları yediğini belirten Yakup Alper, hayvanlara sahip çıkılmasını istedi. Yakup Alper şöyle dedi:
"Hayvan yetiştiricisi, aynı zamanda hayvanseverim. Uzun süredir buraya yakın bir inşaatta çalışıyorum. Bu hayvanlar resmen ölüme terk edilmiş durumda. Açlıktan hayvanların tüyleri dökülmüş, bir deri bir kemik kalmışlar. İnsanın buna nasıl vicdanı razı olur? Bu hayvanların sahibi bu duruma nasıl izin verir?"
"STRESTEN ZAYIFLADILAR"
Koyunların sahibi Nuriye Gökçen ise, hayvanlara gerektiği gibi baktığını savunurken şöyle koınuştu:
"Düzenli olarak yemini veriyorum. Aç bırakmam söz konusu değil. Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlardan dolayı hayvanlar strese girdi ve o yüzden zayıfladılar. Açlıktan bu duruma geldiklerine katılmıyorum."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.