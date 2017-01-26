Koyunların, yağış nedeniyle strese girip zayıfladığı öne sürüldü

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde bir kişiye ait 100 küçükbaş hayvanın açlıktan zayıfladığı ve tüylerinin döküldüğü ileri sürüldü. Hayvanseverlerin tepki gösterdiği besici Nuriye Gökçen, hayvanların açlıktan değil, aşırı yağış yüzünden strese girmeleri nedeniyle bu hale geldiğini söyledi.

Akdeniz Mahallesi'nde bir ahırda bulunan yaklaşık 100 küçükbaş hayvanın içler acısı durumu hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Hayvanseverlerden Yakup Alper ve Serkan Orhan tarafından görüntülenen koyunların tüylerinin döküldüğü, bazılarının da aşırı zayıf olması dikkat çekti. Hayvanların çevredeki kamış ve portakal, limon gibi atıkları yediğini belirten Yakup Alper, hayvanlara sahip çıkılmasını istedi. Yakup Alper şöyle dedi:

"Hayvan yetiştiricisi, aynı zamanda hayvanseverim. Uzun süredir buraya yakın bir inşaatta çalışıyorum. Bu hayvanlar resmen ölüme terk edilmiş durumda. Açlıktan hayvanların tüyleri dökülmüş, bir deri bir kemik kalmışlar. İnsanın buna nasıl vicdanı razı olur? Bu hayvanların sahibi bu duruma nasıl izin verir?"

"STRESTEN ZAYIFLADILAR"

Koyunların sahibi Nuriye Gökçen ise, hayvanlara gerektiği gibi baktığını savunurken şöyle koınuştu:

"Düzenli olarak yemini veriyorum. Aç bırakmam söz konusu değil. Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlardan dolayı hayvanlar strese girdi ve o yüzden zayıfladılar. Açlıktan bu duruma geldiklerine katılmıyorum."



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