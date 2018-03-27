Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı

Koyunların mevsimlik tarım işçilerinin attığı çöplerden telef olduğu iddiası

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde hayvancılık yapan Tarkan Büyükköroğlu, 5 koyununun, meraya çadır kuran mevsimlik tarım işçilerinin attığı çöpleriden yediği için zehirlenerek telef olduğunu öne sürdü. İlçeye bağlı, daha önce köy...

Koyunların mevsimlik tarım işçilerinin attığı çöplerden telef olduğu iddiası
ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde hayvancılık yapan Tarkan Büyükköroğlu, 5 koyununun, meraya çadır kuran mevsimlik tarım işçilerinin attığı çöpleriden yediği için zehirlenerek telef olduğunu öne sürdü.
İlçeye bağlı, daha önce köy olan Türkmen Mecidiye Mahallesi'nde yaşayan Tarkan Büyükköroğlu, 5 koyunu telef oldu. Büyükköroğlu, koyunlarının mevsimlik işçilerin attığı çöplerden zehirlendiğini iddia etti. Mevsimlik tarım işçilerinin hayvanları otlattıkları meraya çadır kurduklarını, çöplerini, kullandıkları çocuk bezlerini buraya attıklarını ifade Büyükköroğlu, şöyle konuştu:
“Benim 5 tane hayvanım öldü. Bu hayvanları bize devlet vermişti. Veterinerler otopsi yaptılar, hayvanın içinden her şey çıktı. Pislik olan bu meraya göndermeyin diyorlar. Bizim başka meramız yok. O zaman biz bu hayvancılığı bırakacağız. Geçen yıl da ineğim ölmüştü. Benim zararımı kim verecek? Hayvanlar evde şu anda mahkum. Hapishane gibi. Pislikten dolayı dışarı çıkarmıyoruz. Veteriner 'sakın çıkarmayın' dedi. Bu hayvanın 2-3 saat dışarı çıkması lazım. Veterinerler hayvanların bu meradan hastalık kaptığını söyledi. Bakan Fakıbaba'dan destek istiyoruz. Böyle giderse, hayvanların hepsini kaybedeceğiz. Çadırların buraya kurulmasını istemiyoruz. Biz 300 koyun falan istemiyoruz. Mera yok, vatandaş nereye gidecek? Mera olacak ki hayvan veresin."
Hayvancılıkla uğraşan Ersin Doğan da "Halimiz bu. Hayvanlarımızı burada otlatıyoruz. Kaç tane hayvanımız öldü. Devletin bize hayvan vermesinin kıymeti yok" dedi.
Mustafa Doğan ise "Hayvanlarımız ölüyor. Artık biz de hastalanıyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314