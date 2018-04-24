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Koyun sürüsünün tünelden geçişi trafiği aksattı

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ARTVİN ()- ARTVİN’de, yaklaşık 300 küçükbaş hayvanı ile karayolundaki tünellerden geçen çoban, trafiğin aksamasına neden oldu. Artvin’de baharla birlikte sürüleri ile yaylalara göç etmeye başlayan...

Koyun sürüsünün tünelden geçişi trafiği aksattı

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ARTVİN ()- ARTVİN’de, yaklaşık 300 küçükbaş hayvanı ile karayolundaki tünellerden geçen çoban, trafiğin aksamasına neden oldu.
Artvin’de baharla birlikte sürüleri ile yaylalara göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. Hopa ilçesinden 300 küçükbaş hayvanı ile birlikte Artvin-Ardahan sınırındaki Bilbilan Yaylası'na doğru yola çıkan Cevat Gümüşkaya, sürüyü karayolundan götürdü. Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik olumsuz yönde etkiledi. Yan yol olmayan Borçka- Artvin karayolunda ilerleyen sürü, tünel geçişlerinde trafiği aksattı. Çobanlar trafik akışını kontrol etmeye çalışarak sürüsü ile karayolunda yol aldı. Karayolunda araçları ile ilerleyen sürücülerde şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. 
Sürüsü ile 1 ay sürecek yolculukla 160 kilometre yol kat edeceklerini anlatan Cevat Gümüşkaya, yaylaya ulaşmak için başka çarelerinin olmadığını anlattı. Sürünün tünellerden geçişlerde zorlandığını belirten Gümüşkaya, “Bizim de hayattaki çilemiz bu. Karayolunda bir iki tünel var, bunlara yan yol verilmemiş. Sürüleri yaylaya götürürken zor oluyor. Bu çileyi mecbur çekiyoruz. Karayoluna yan yol yapılmış olsaydı bu çileyi biz çekmezdik” dedi.

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