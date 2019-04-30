Koyun sürüleri, yayla yolunda

ERZİNCAN'da ilkbaharın gelmesi ile birlikte koyun sürüleri, yaylalara çıkarılmaya başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek yolculuğun ardından sürüler yaz aylarını Munzur Dağı yaylalarında geçirecek.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde hayvancılık yapan Sedat ve Vedat Altunel kardeşler havaların ısınmasıyla birlikte kendilerine ait 700 koyun ile birlikte Munzur Yaylaları'na ulaşabilmek için yola çıktı. Sabah erken saatlerinde göç yoluna başlayan koyun sürüsü, yaklaşık bir hafta sürecek yürüyüşün ardından yaz aylarını geçirecekleri Munzur Dağı eteklerindeki yaylalara ulaşacak. Yolculuk sırasında bir karayolunu kaplayan yüzlerce koyun, araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında ilerledi. Sürü sahibi Sedat Altunel, kış aylarını ilçe merkezinde geçirdiklerini, ilkbaharın gelmesi birlikte sürüyü yaylaya çıkardıklarını söyledi.

Ağabeyi Vedat Altunel ise, iki günlük yolculuğun ardından Munzur Dağı eteklerine ulaşacaklarını belirterek, "Oradan devam ederek, bir hafta sonunda yaylalara ulaşacağız. Yaz aylarını yaylalarda geçirdikten sonra tekrar geri döneceğiz" diye konuştu.



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