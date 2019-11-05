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Koyun hırsızlarına jandarmadan suçüstü
AYDIN'ın Söke ilçesinde, ahırdan çaldıkları 10 koyunu satmaya çalışan 3'ü Suriyeli, 4 şüpheliyi jandarma gözaltına aldı. Olay, geçen cumartesi günü Sazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Güdücü'ye ait ahırdaki 10 koyun çalındı....
GENEL 05.11.2019, 13:57
AYDIN'ın Söke ilçesinde, ahırdan çaldıkları 10 koyunu satmaya çalışan 3'ü Suriyeli, 4 şüpheliyi jandarma gözaltına aldı.
Olay, geçen cumartesi günü Sazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Güdücü'ye ait ahırdaki 10 koyun çalındı. Güdücü'nün durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, koyunların Ortaklar Mahallesi'ne götürüldüğünü tespit etti. Dün operasyon yapan ekipler, Suriye uyruklu S.A. A.A. ve A.E. ile kamyonet sürücüsü A.A.'yı koyunları satmaya götürdükleri sırada suçüstü yakaladı. Koyunlar, Güdücü'ye iade edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, geçen cumartesi günü Sazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Güdücü'ye ait ahırdaki 10 koyun çalındı. Güdücü'nün durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, koyunların Ortaklar Mahallesi'ne götürüldüğünü tespit etti. Dün operasyon yapan ekipler, Suriye uyruklu S.A. A.A. ve A.E. ile kamyonet sürücüsü A.A.'yı koyunları satmaya götürdükleri sırada suçüstü yakaladı. Koyunlar, Güdücü'ye iade edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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