Koyun derilerini işleyerek çoban kürkü yapıyor

Yasin DALKILIÇ-İsmet KÖZELO/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, kürk ustası Faruk İbşirlio (60), koyun derilerini işleyerek çobanlar ve avcılar için kürk yapıyor. Bir haftada 8 koyun derisinden 1 kürk yaparak 750 liraya satan İbşirlio "Çoban kürkleri eksi 25 derecede bile sıcak tutar. O yüzden kürk çobanın hayatıdır" dedi.



Faruk İbşirlio, önce dedesi, sonra babasının işlettiği tarihi Bedesten Çarşısı'nda yaklaşık 150 yılllık dükkanda koyun derisinden yaptığı çoban kürklerini satarak geçimini sağlıyor. İbşirlio, mesleğini babasından ve dedesinden öğrendiğini, ancak şimdilerde çırak bulamadığını söyledi. Kayseri ve civarında kendisinden sonra mesleği devam ettirecek birinin bulunmamasına çok üzüldüğünü belirten İbşirlio, "Kürk dediğimiz çobanın hem yatağı hem yorganıdır. Soğuktan korunmak için kullanılan kürk, bazı yörelerde farklı isimle isimlendirilebilir. Çoban kürkleri eksi 20-25 derecede bile sıcak tutar. O yüzden kürk çobanın hayatıdır. 30 senedir dede ve baba mesleği olan kürkçülüğü sürdürüyorum. Ben de bu mesleği babama ve dedeme baka baka öğrenmiştim. Kayseri'de ve civarında benden başka bu mesleği yapan yok" şeklinde konuştu.



'ÇOBAN KÜRKÜ SADECE KOYUN DERİSİNDEN OLUR'



Çoban kürkünün yapım aşamasından da bahseden İbşirlio, "Çoban kürkünün derisini kurbanda alırız. Deriyi önce tuzlar, sonra kuruturuz. Tuz ile ovalayıp bekletmeye bıraktığımız deriyi kazıdıktan sonra dikim işine uygun hale getiririz. Bir çoban kürkünde 7-9 arası koyun derisi kullanılır. Derinlik ve büyüklüğüne göre bu sayı değişim gösterebilir. Bir çoban kürkünün yapımı 1 hafta sürer. Çoban kürkü sadece koyun derisinden olur. Kürkün ortalama boyu 1.50-1.55 metre gelir. Eni de 2 ile 2.20 arasında değişir. Çoban kürklerine Kayseri ve Yozgat bölgesindeki çobanlar rağbet gösterir" dedi.