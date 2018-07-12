Köylülerin 'imam' sorununa valilikten inceleme

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın merkeze bağlı Olucak köyünde yaşayanlar, köylerine kadrolu imam olarak görevlendirilen M.G.'nin, vakit namazlarını kıldırmadığını ve camiyle ilgilenmediğini öne sürdü. Caminin belli zamanlar dışında sürekli kilitli olduğu iddiasında bulunan köylüler, sorunlarının çözülmesini istedi. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, köydeki imam sorunuyla ilgili inceleme başlattı.

Köylerine kadrolu olarak atanan cami imamı M.G.'nin görevini yerine getirmediğini iddia eden Olucak köyünün sakinleri, imamın görev yerine gelmemesi nedeniyle caminin kapalı olduğunu ve vakit namazlarını kılamadıklarını söyledi. İlgili yerlerle görüşmelerine rağmen sonuç elde edemediklerini, imamın cuma ile bazı vakit namazlarında geldiğini, namazı kıldırdıktan sonra hemen gittiğini öne süren köylüler, kadrolu olmasına rağmen köyde durmaması nedeniyle mağdur olduklarını aktardı.

'HOCA YOK'

Köyün muhtarı Muammer Doğan, 6 aydır imam sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "İmamla ilgili müftülüğe gidiyorum, 'Hocanız var' deniyor. Köye geliyorum, hoca yok. Cuma günleri namaz için hocayı yakın köy olan Anıtkaya'dan getiriyorum. Köylü baskı yapıyor. Her hafta 2 kere müftülüğe uğruyorum. 'Hocanız var' deniliyor ama hoca yok. Camimizde vakit namazları kılınmıyor. Köy halkından kıldıran olursa kıldırıyor. Genelde camimiz kapalı" dedi.

'LOJMANI VAR, DAHA NE İSTİYOR?'

Köy sakinlerinden Melahat Ertaş, imamın kadrolu olmasına rağmen camiye gelmediğini ve namazları kıldırmadığını öne sürdü. İmamın köylerini beğenmediğini savunan Ertaş, "Köyümüz mahrumiyet bölgesi değil ki. İmamın lojmanı var. Daha ne istiyor? İmamın neden gittiğini ben de bilmiyorum. Bağrımıza basmıştık. Gelsin, dedik ama teravihi Ramazan'da kıldırdı, sabah namazına bile gelmedi" diye konuştu.

'BU CESARETİ KİMDEN ALIYOR?'

İmamın Ramazan Bayramı namazı ile aynı gün cuma namazını kıldırdıktan sonra gelmediğini anlatan İbrahim Öztürk ise şunları söyledi:

"Sıkıntısı nedir? Resmiyette problemi nedir? Bunları da doğru dürüst söylemiyor; ama bir devlet memuru olarak 3 günden fazla görev yerini terk edemeyeceğini bilmesi gerekir. Bu caminin resmi görevlisi olduğu halde camimize gelmiyor. Bizim sıkıntımız, köyümüzün hocası yok değil; var olduğu halde olmayışından muzdaripiz ve şikayetçiyiz. Buna bir çözüm istiyoruz. Kendisine sorduğumuzda 'İdareyle mahkemeliğim, kazandım ve eski görev yerine döndüm' dedi. Biz de müftülüğe sorduğumuzda 'Sizin köyün hocası izin almamış, rapor almamış' diyor. Bayram geçeli 20 günden fazla oldu ve camiye gelmedi. Son 6 aydır ise geldiği gün belli."

'NE ZAMAN GELSEK CAMİ KİLİTLİ'

Olucak köyü ihtiyar heyeti üyesi Celil Yavuzer de "Köyümüzün hocası bayram namazını kıldırdı ve bir daha da gelmedi. Görevli olduğu halde hocamız görevinin başında değil. Müftülük, bize köyümüzün hocası olduğunu ifade ediyor. 'Size başka hoca veremiyoruz' diyorlar. 'Köyünüzde durması gerekiyor' diyorlar. Şu an imamımız yok. Ne zaman gelsek camimiz kilitli. İhtiyar heyeti olarak imamın gelmemesinden dolayı bir tutanak tuttuk" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın köydeki imam sorunuyla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

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