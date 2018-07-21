Köylülerden taş ocağına cenaze namazlı tepki

OSMANİYE'de, köylerinin yakınlarına açılmak istenilen taş ocağına karşı çıkan bir grup vatandaş, 'Taş ocağı kurulursa biz ölürüz' diyerek, temsili olarak kendi cenaze namazlarını kıldı.

Merkeze bağlı Bahçe ve Kırmacılı köyü yakınlarına taş ocağı kurulacağını duyan köylüler, protestoda bulundu. Köylüler, omuzlarında taşıdıkları tabutu, taş ocağı yapılması düşünülen bölgeye getirerek, burada imamın arkasında saf tutup, temsili kendi cenaze namazlarını kıldı. Taş ocağına karşı çıkan köylüler, "Köyümüze taş ocağı kurulması durumunda bölgemizdeki tarih, doğa ve tarım yok olacak. Bu da bizim ölmemiz demek. Biz öldükten sonra cenaze namazımızı kılan olmayacağı için şimdiden kendi cenaze namazımızı kılıyoruz. Yetkililer sesimizi duyun, biz bölgemize taş ocağı kurulmasını istemiyoruz" ifadelerin kullandı.

Köylüler taş ocağı kurulması düşünülen bölgeye çadırlar kurarak, burada nöbet tutmaya başladı. Kuran'ı Kerim okuyup dua eden vatandaşlar, oluşturulan doğa koruma çadırlarının üzerine ise 'Sayın Valimiz, bu yanda Bahçe ve Kırmacılı köyü diğer yanda doğa katliamı. Bu adalet mi?', 'Toprağımızdan toz değil, fidan çıksın istiyoruz' ve 'Doğayı katletme çiftçiliği yok etme' yazılı dövizler astı.

'BİRİNDEN KURTULDUK DERKEN DİĞERİ ÇIKTI'

Kırmacılı Köyü Muhtarı Ertuğrul Gül, daha önce kurulması düşünülen ve inşaatında belirli yol katedilen taş ocağının ruhsatının iptal edildiğini belirterek, "Bizler bunun gidişine sevinirken sevinç kursağımızda kaldı. Bu sefer de tam güney kısmında, önceki taş ocağı alanının yaklaşık 200 metre ilerisinde yeni bir taş ocağı kurulacağı duyumunu aldık ve bunu da Karayolları'nın yapacağını öğrendik. Valimize gittik, durumu arz ettik ama kendisi bizlere 'Benim elimde bir şey yok' dedi. Bu konuda bizler davamızı açtık. Önceki taş ocağı alanındaki bilirkişi ve ÇED raporlarının uygunsuzluğu bizim lehimize. İnşallah bura da öyle olacak. Bazı siyasilere dertlerimizi ilettik. Mücadelemiz devam ediyor, inşallah muvaffak olacağız, muvaffak olamazsak da çok büyük kahrımız olacak" dedi.

Bahçe Köyü Muhtarı Niyazi Atagün ise köy halkının bölgeye taş ocağı kurulmasını istemediğini belirterek, "Bir önceki taş ocağı için Çevre Bakanlığı tarafından 'taş ocağı çalışamaz' yönünde olumsuz karar çıktı. Aynı noktada şimdi Karayolları adı altında tekrar bir taş ocağı açılması düşünülüyor. Sadece arada bir yol var. Biz buna da karşıyız ve kurulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



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