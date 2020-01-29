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Köylülerden 2 bin 200 rakımda 'petranboard' provası

RİZE'nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy'de, her yıl yağan kar ile birlikte 7’den 70’e herkes, yörede 'Petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayak yapıyor.

GENEL 29.01.2020, 08:15 29.01.2020, 09:21
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Köylülerden 2 bin 200 rakımda 'petranboard' provası

RİZE'nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy'de, her yıl yağan kar ile birlikte 7’den 70’e herkes, yörede 'Petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayak yapıyor. Yıllardır sürdürülen geleneği yaşatan ve denizden 2 bin 200 metre yükseklikteki dik yamaçlarda kaydıkları tahtalarla, saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşan köylüler, bu yıl da yağan ilk karla birlikte kendilerini doğal pistlere atıp, 13'üncüsü düzenlenecek şenlik öncesi provalara başladı.
Kaçkarlar'da 13 yıl önce helikopterli kayak sporu 'heliski'nin başlamasıyla profesyonel kayakçılara özenen İkizdere ilçesi Meşeköy köyü sakinleri, dedelerinin karda kaydığı tahtaları yeniden gün ışığına çıkarıp, köyün eski adı Petran'dan da esinlenerek 'Petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayağa başladı. 7’den 70’e herkesin kayak yaptığı köyde 'Petranboard' artık kış aylarının da ulaşım aracı oldu. Yıllardır sürdürülen geleneği yaşatan köylüler, bu yıl da yağan ilk karla birlikte kendilerini doğal pistlere attı. Köyden karayoluna yaklaşık 2 kilometrelik dik yolu tahtalarla kayarak inen köylüler, yaya olarak geri dönüyor. Yüksek kesimde oturanlar da köyün alt kısmında yaşayan akrabalarına gidebilmek için de Petranboardları kullanıyor.
DENGEYİ ELDEKİ ÇUBUK SAĞLIYOR
Kar toplamaması için uçları dikleştirilen tahtalara binen köylüler, dengede kalabilmek için bir elinde çubuk, diğer elinde önünü kaldırarak fren yapmayı sağlayan ipe tutarak kayıyor. Köylüler tahtalar elinde yürüyerek tırmandıkları dik yamaçlarda kayak yapıyor. Snowboard ustalarına taş çıkaran köylüler Petranboard adını verdikleri tahtalarla saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşabiliyor. Dengesini kaybeden ve hızını alamayanlar da karda düşüyor, yeniden kalkarak yoluna devam ediyor.
SEZON AÇILDI, ÇALIŞMALAR BAŞLADI
9 Şubat'ta düzenlenecek olan 13'üncü Petran Kayak Festivali öncesi sezonu açan köy sakinleri ise çıktıkları doğal pistte düzenlenecek yarışmalara hazırlanıyor. 2200 rakımlı Meşeköy'ün karla kaplı yamaçlarına çıkan köylülerin tahta kayaklarıyla ortaya koyduğu performans, beğeni toplarken, aralarındaki bazı köy sakinleri ise hünerleriyle profesyonel kayakçılara meydan okuyor.
'ULAŞIMDI, ŞİMDİ EĞLENCE ARACI OLDU'
Yörede köylülerin yıllardır tahtaları ile kaydıklarını söyleyen Meşeköy muhtarı Ahmet Tığcı, "Sezonu açtık. Festival hazırlıkları başladı. Önceden yüzme tahtası dediğimiz kayak tahtasının adını değiştirerek köyümüzün adını verdik. Bu tahta önceden ulaşım aracı idi şimdi eğlence aracı oldu. Bu sene 13’üncüsü düzenlenecek olan festivalde kıyasıya yarışacak olan köy sakinleri, çalışmalarına şimdiden başladı" dedi.
'BU YIL DA BİRİNCİ OLACAĞIM'
Geçen yıl düzenlen etkinlik kapsamındaki yarışmada başarı elde eden Ayşe Kahraman da,
"Petranboard ile kaymak hiç zor değil, biraz alıştın mı gerisi geliyor. Sezonu açtık gelecek 9 Şubat'ta festival var ona hazırlanıyoruz, başarabilirsem tekrar derece almayı düşünüyorum. Yaşlandım eski kadar iyi değilim ama bu sene benim çocuklarımla yarışacağım bu sene de birinci olacağım" diye konuştu.
İLK KEZ GELDİ HAYRAN KALDI
Meşeköy’e ilk kez gelen Aziz Şeremet ise bölgenin muhteşem doğasına hayran kaldığını belirterek, "Daha önce hiç gelmemiştim. Petranboard, en güzel ve en zevkli kayak deneyimi. Kayması o kadar zor değil birkaç kez denediğinizde başarabiliyorsunuz. Buraya hiç gelmemiş insanlara gelmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Bir kayak merkezinden aldığınız zevkin burada daha fazlasını alırsınız. Bunu yaşamanız gerekiyor anlatmakla olmuyor" ifadelerini kullandı.

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