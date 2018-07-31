Köylüler, maden sondajını önlemek için nöbeti sürdürdü

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/DİVRİĞİ (Sivas), () - SİVAS'ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde geçen hafta altın madeni için sondaj yapmaya gelen şirket yetkililerini köye almayarak tepki gösteren köylüler, sondajın başlayacağı günün sabahında köy girişinde nöbet tuttu. Köye gelen CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu köylülere destek verdi.

Sivas merkeze 180, Divriği ilçesine ise 28 kilometre uzaklıkta bulunan Mursal köyünde Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nün girişimleriyle Yuva ve Attepe bölgelerinde başta altın olmak üzere maden araması için sondaj yapılması kararı alındı. Kararı uygulamak için geçen hafta perşembe günü Mursal köyüne gitmek isteyen MTA yetkilileri köyde toplanan kalabalığın tepkisiyle karşılaştı. Cuma günü yeniden aynı girişimde bulunan MTA yetkilileri köy girişinde biriken kalabalığı görünce köye girmekten vazgeçti. Sondajın bugün yapılması kararlaştırıldı.

Sondajın başlayacağı bugün de köylüler sabah erken saatten itibaren köy girişinde toplandı. Ancak bölgedeki durumu takip eden ekipler sondaj için köye bugün de gelmedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Divriği İl Genel Meclis Üyesi Sadık Güller ile köylülerin avukatı Abdullah Korkmaz da bölgeye gelerek halka destek verip bilgilendirdi. Avukat Abdullah Korkmaz, köyde hukuksuz hiçbir işleme izin vermeyeceklerini söyledi. Korkmaz "İdarenin yapmış olduğu bir işlem var. İdare, maden arama sondajı yapmak istemektedir. Maden arama yasasına göre maden arama hakkını ruhsat alan kişiler yapabilir ama şunu yapması gerekir. Şahısların arazileri var ise bunlardan muhakkak izin ya da muvafakatname alması gerekir. İzin ya da muvafakatname almadan idare dahil, devlet dahil kimsenin taşınmazından geçemez, sondaj yapamaz. Yaptığımız araştırmaya göre şu anda yapılan işlemde herhangi bir şekilde kamulaştırma, intifak alma gibi resmi işlemler yapılmamıştır. Burada bir nevi hukuksuzluk vardır. Biz de bu hukuksuzluğun önüne geçmek amacıyla buraya gelmiş bulunuyoruz. Sizden ricamız taşınmazınızdan, özel mülkiyetinizden geçecek kişilerin geçmesine izin vermeyin. Ben de gerekirse önlerine duracağım. Kesinlikle karar olmadan, işlem olmadan geçmelerine izin vermeyeceğiz. Ancak kamulaştırma işlemi yaptıktan sonra bu işleme devam edebilirler. Sizden ricamız buraya geldiklerinde herhangi bir şekilde taşkınlık yapmamanız, hukuka uygun bir şekilde hareket etmemeniz. Yapacağınız her eylemin neticesi size, bizlere zarar verecektir. Bu mesele Mursal meselesi değil, Divriği meselesidir" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ise "Bu topraklar bizim. Bu topraklara sahip çıkmak da bizim en doğal hakkımız. Tabi ki bunu yasalar içerisinde gerçekleştireceğiz. Bunu kanun içinde gerçekleştireceğiz. İmar barışları açıp, imar aflarında özel yasalar çıkarıp İstanbul'da, Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızı köylere dönmek için teşvik edenler, teşvik ettiğini iddia edenler ne yazık ki köylerde insanların yaşam alanlarını yok ediyorlar. Burası sadece Mursallılar'ın değil tüm Divriği'nin yaşam alanı. Tüm Divriği'nin içme suyunun, sulama suyunun gittiği bölge. Burada özellikle sondajlar ekolojik dengeye ciddi zararlar verecektir. Bizler bunun hukuksal tüm mücadelesini avukatlarımız aracılığıyla vereceğiz. Coğrafyamıza sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra köye gelen jandarma yetkilileri de köylüler ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Divriği İl Genel Meclis Üyesi Sadık Güller köylülere hazine arazilerinde sondaj yapılabileceğini ancak araçların özel mülklerden geçişine izin vermeyeceklerini söyleyerek güneşin altında saatlerce bekleyen köylülere evlerine gitmeleri konusunda uyarıda bulundu. Köylüler ise kısa süreli bekleyişin ardından evlerine dağıldı.



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