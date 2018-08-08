Köylüler, kendi yaptıları havuzda serinliyor

Temel ELCİVAN/ GÜMÜŞHANE, ()- GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Dölek köyünde, sıcak havada bunalanlar, yaz aylarında gelen gurbetçilerin de desteği ile yaptıkları havuzda serinliyor.

Köy dışında yaşayanların da gelmesi ile şenlenen Dölek köyünde, gençler sıcak havanın etkisinden kurtulmak için havuz yapma kararı aldı. Gurbetçilerin de desteği ile yapılan havuza hemen yanında bulunan ve uzun yıllardır serinlenmek için kullanılan Barona Gölü'nden esinlenerek Barona Havuzu adı verildi. Havuz, 10 metre uzunluğunda ve beş metre genişliğinde inşa edildi. Tabanı rampa şeklinde yapılan yüzme havuzunun derinliği bir tarafta 1 metre 35 santimetre, diğer bir tarafta ise 90 santimetre. Havuz, kalın borularla yanından akan dere suyu ile dolduruluyor. Havuzun temizlenmesi için de, tabandan tahliye süzgeci bulunuyor.

KABİNLER VE PİKNİK ALANI DA YAPILACAK

Havuzda serinleyen köy halkı, bölgeye düzenleme ve soyunma kabinleri de yapacak. Havuz çevresi oturma yerleriyle beraber piknik ve eğlence alanı da olarak de düzenlenecek. Havuzda kadınlar ve kız çocukları için özel alanlar oluşturulacak. Havuza yüzmeye gelen köy imamı Mehmet Seyit Tanrıkulu, halkın serinlemesi için yapılan havuzun güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Havuzun yapımında öncülük edenlerden Fatih Balaban, her yaz köye geldiklerinde gölde serinlemeye çalıştıklarını belirterek, "Köy gençlerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında yaşayanlarla da konuşarak yüzme havuzu yapmaya karar verdik. Havuz, toplanan paralarla inşa edildi. Havuzun yanında piknik alanı, soyunma kabini, tuvaletler yapılacak. Çocuk oyun alanları da düşünüyoruz. Katkısı olan tüm köy insanına teşekkür ediyoruz“ dedi.

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