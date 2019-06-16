Köylüler imece usulü tırpanla ot biçiyor

MUŞ'un köylerinde yaşamlarını sürdüren çiftçiler, sıcak havaya rağmen tarlalarda imece usulü tırpanla ot biçerek, hayvanlarının kışlık yemini hazırlamaya çalışıyor.

Muş’ta havaların ısınmasıyla birlikte çayır ve meraları biçme dönemi başladı. Verimli arazilerde biçerlerin giremediği arazilerde köylerde yıllarca uygulanan imece sistemi devreye giriyor. Merkez Karabey köyü Ayrancı mezrasında da biçerlerin giremediği arazilerde vatandaşlar imece usulü çalışmaya başladı. İlk olarak tırpanlarını döverek, keskinleştiren köylüler daha sonra aralarında ikişer metre mesafe bırakarak, otları biçmeye başlıyor. Seslendirdikleri şarkılarla ot biçen köylüler, birlik ve beraberlik içerisinde hayvanlarının kışlık yemini hazırlamaya çalışıyorlar.

Sabahın erken saatlerinde işe koyulan çiftçiler, kızgın güneşe rağmen akşam saatlerine çalışmalarını sürdürüyor. 26 yıldır köydeki arazilerde tırpanla ot biçtiğini söyleyen Gıyasettin Taşçı, "İmece usulüyle otlarımızı biçiyoruz. Arkadaşlarımızın yardımı ve şarkılar eşliğinde çalışıyoruz. Biçimini yaptığımız otlarımızı, kış mevsiminde hayvanlarımıza veriyoruz. Köyümüzdeki bazı vatandaşlar bu otları satıyor, kimisi de hayvanlarına yem olarak veriyor. Ot biçimi zamanında, bir birimize yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Arkadaşlarının yardımıyla, imece usulüyle köyde ot biçimi yaptıklarını belirten Kasım Yılmaz ise "Kimisi otunu saman yapıp hayvanlarına veriyor, kimisi de besicilikle uğraşanlara satıyor. Birlik içerisinde, şarkılarla otlarımızı biçiyoruz" dedi.



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