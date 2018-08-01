Köylü kadınlar evde üretip kendi pazarlarında satıyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy'de yaşayan kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla evde yaptıkları yöresel ürünleri ve yetiştirdikleri sebze, meyveleri yol kenarında kurdukları pazarda satıyor.

Keşan'a bağlı Kılıçköy'de kadınlar, tatilcilerin yoğun olarak kullandığı Keşan-Enez karayolu üzerinde kurdukları pazarda, evde yaptıkları yöresel ürünler ile tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri satarak, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Köyde erkekler sabah erken saatlerde tarlalardan topladıkları sebze ve meyveleri pazara getirirken, kadınlar tezgahlarda sergiledikleri ürünleri satıyor. Kadınlar, tezgahlarında olmayan ürünleri de birbirleriyle takas ederek, dayanışma sergiliyor.

ÜMMİYE GÜRKAN: EDİRNE'NİN KADINI ÇALIŞKAN, ZEKİ

Kılıçköy'de tezgah açan Ümmiye Gürkan, pazarda kendi yetiştirdikleri ve imal ettikleri ürünleri sattıklarını belirterek, "Evde yaptığımız makarna, kuskus, tarhananın yanı sıra kendi üretimimiz patlıcan, taze fasulye ve bamyamız da kendi üretimimiz. Bizde olmadığı zaman komşum bana da verir. Evimizi geçindiriyoruz. Sezon 3 ay ama onunla geçinmeye çalışıyoruz. Her gün, tatilsiz burası açık. Edirne'nin kadını çalışkan, zeki. Çalışmayı, evine katkı sağlamayı sever. Bilgili ve özgürdür. Para, özgürlüğü de getiriyor" dedi.

23 AİLE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Edirne'de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Çiftçi Kadınlar Bilgi Yarışması'nda 2 yıl üst üste derece aldığını ifade eden Gürkan, "Ben 2 yıl üst üste Edirne'de, Çiftçi Kadınlar Bilgi Yarışması'nı kazandım. Yeterli bilgim var. Burada 23 aileyiz. Erkekler de tarladan topladıklarını getirir" diye konuştu.

FATMA ÇELİK: HEPSİ EL EMEĞİ

Fatma Çelik ise erkeklerin bahçe ve tarlalarda çalıştığını, kendilerinin de 3 aylık yaz sezonu boyunca yol kenarındaki tezgahlarda satış yaptığını dile getirerek, "Tüm ürünlerimiz kendi bahçelerimizden. Müşteri beğensin diye her gün tezgahımıza taze getiriyoruz. Hepsi el emeği. Köy yumurtamız, ekmeğimiz de var" dedi.

FEVZİYE ERTAŞ: DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ

Köyde kadın dayanışması içerisinde olduklarını belirten Fevziye Ertaş da, "Eğer bende ürün yetmezse komşudan alabiliyorum. Ben ondan domates alıyorum, o benden başka bir şeyler alıyor. Dayanışma içerisindeyiz. Müşterilerimizde bazen şaşırıyor. 'Burasını hep kadınlar mı çalıştırıyor?' diye soruyor. Erkeklerimiz tarlada, getiriyorlar, bizde burada satışımızı yapıyoruz" diye konuştu.

FATMA DEMİRTAŞ: EVİMİZE KATKI SAĞLIYORUZ

Fatma Demirtaş ise sabah saat 06.00'dan akşam saat 21.00'e kadar tezgahlarda satış yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Müşterilerimiz ürünlerini çok beğeniyorlar, seneye yine gelip alıyorlar. Burada hepimiz kadınız. Tezgahlarda erkek olmaz. Evde oturacağımıza, evimize katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızı okutuyoruz."

Cemile Kaya da bu yıl işlerin daha iyi olduğunu söyledi. Pazardan alışveriş yapanlar ise kadınları, çalışma azimleri ve dayanışmalarından dolayı takdir ettiklerini belirtti.



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