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Köylerindeki tarihin gün yüzüne çıkarılmasını istiyorlar

ARDAHAN’ın Göle ilçesine bağlı Dedeşen köyü sakinleri, ismi Yavuz Sultan Selim tarafından konulan köyün zengin bir tarihsel mirasa sahip olduğunu savunarak bu varlıkların gün yüzüne çıkarılmasını isiyor. Göle ilçesine 20 kilometre...

Köylerindeki tarihin gün yüzüne çıkarılmasını istiyorlar
ARDAHAN’ın Göle ilçesine bağlı Dedeşen köyü sakinleri, ismi Yavuz Sultan Selim tarafından konulan köyün zengin bir tarihsel mirasa sahip olduğunu savunarak bu varlıkların gün yüzüne çıkarılmasını isiyor.
Göle ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Dedeşen köyü halkı, köy yerleşim alanın yakınındaki tepede devasa büyüklükte bir yer altı çarşısı, çarşının üstünde ise hanların bulunduğunu ileri sürdü. Köyde ayrıca tarihi bir cami, çeşme ve hamamın da olduğunu söyleyen köylüler, Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran seferine çıktığı sırada, o dönem köyün bulunduğu alandaki handa yaşayan Şeyh Ahmedi Kebir ve Şeyh Mehmedi Kebir adlı iki kardeşin orduyu misafir ettiğini söyledi. kardeşlerin fakir olmalarına rağmen tüm askerlerin heybesini yiyeceklerle doldurup sefere uğurladığını da belirten köy halkının iddiasına göre, Yavuz Sultan Selim, bu misafirperverlik dolayısıyla yerleşim alanını Ahmedi Kebir ve Mehmedi Kebir kardeşlere bırakıp sefere devam etti. Yavuz Sultan Selim köyden ayrılırken de iki kardeşe köyde ilelebet huzurlu yaşamalarını dileyerek, köyün ismini Dedeşen koydu. Köyün ismi o tarihten itibaren hep Dedeşen olarak kaldı.
ŞEYH KARDEŞLER TÜRBEDE YATIYOR
Köyün kurucusu olduğu ileri sürülen Şeyh Ahmedi Kebir ve Şeyh Mehmedi Kebir’in türbesi köyün hemen çıkışında bulunuyor. Mezarları türbenin içinde yer alan iki kardeşin yanında onlarca mezarda ise Arapça yazılı kitabede kendilerine bağlı olanlar yatıyor.
TARİHİN GÜN YÜZÜNE ÇIKARILMASINI İSTEDİLER
Dedeşen'in tarihi bir köy olduğunu, Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran seferine çıktığı 1514 yılından önce yer altı çarşısı, han, hamam ve caminin bulunduğunu ileri süren köy halkından Yaşar Canpolat (75), asırlardır özenle sakladıkları Yavuz Sultan Selim’in verdiği tapu beratını eline alarak, “Bu köyün bulunduğu tepenin altı yer altı çarşısıdır. Yavuz Sultan Selim seferden gelince orada konaklamış. Burada yaşayan Ahmedi Kebir ile Mehmedi Kebir kardeşler Yavuz Sultan Selim’i burada ağırlamışlar. Yavuz Sultan selim, kendileri ihtiyar olduğu için ‘dede siz burayı şenlendirin’ demiş ve o zamandan beri adı Dedeşen olarak kalmış. Burası Osmanlı’dan evvel eski, bir yerleşim yeridir. Burasının gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz” dedi.
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