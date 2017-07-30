Koylar yatlarla doldu

Mustafa SARIİPEK/MARMARİS(Muğla), () - MUĞLA'da başta Göcek olmak üzere Marmaris, Bodrum, Datça ve Fethiye ile Dalaman koylarında yatlar yoğunluk nedeniyle demirleyecek yer bulmakta sıkıntı çekiyor. Bu durumun sevindirici olduğunu söyleyen Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi, doluluğun birkaç ayla sınırlı kalmamasını ve en az 8 aya uzatılması için çalışma yapılmasını istedi.

Göcek, Dalaman, Marmaris, Bodrum, Datça ve Fethiye koylarına gelen tekne ve yatlar demirleyecek yer bulmakta zorlanıyor. Dalaman Belediyesi sorumluluk alanındaki Bedri Rahmi, Hurma, Küçük ve Büyük Sarsala koyları ile Miraç, Hamam, Yavan Su, Merdivenli, Göbün ve Kapıkoyu ile Göcek, Bengüş, Osmanağa, Günlüklü, Boynuzbükü, Kille, Yassıcalar, Ayten, Tersane Adası ve Domuzadası da yoğunluk nedeniyle dolup taşıyor. Marmaris'in birbirinden güzel 36, Datça, Bozburun Yarımadası'ndaki 52 koy ve üç yanı denizlerle çevrili Bodrum'daki onlarca koy aynı durumla karşı karşıya. Bu durumun turizm açısından sevindirici olduğunu belirten Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi, şöyle dedi:

"Şu an için bu ciddi doluluk tabii ki bizleri sevindiriyor. Fakat gerçeği görmek gerekirse bu doluluk süresinin eskiden olduğu gibi 8 aya uzaması gerekir. Son yıllarda bu doluluk 2.5 ayla sınırlanıyor. Temmuz ve ağustos tam dolu geçiyor. Birer hafta da haziran ve eylülü ekliyoruz, o kadar."

Yat turizminin 7 yıldızlı turizm olarak bilindiğine dikkat çeken Mengi, "Yat turizmi kara turizmi gibi değil, gelenler çok döviz bırakıyor. Kara turizmi ile deniz turizmi arasında bu açıdan bakıldığında dağlar kadar fark var. Bu nedenle ne yapıp etmeli ve eskiden olduğu gibi 8 ayı yakalamak için mutlaka çalışmalar yapmalıyız" diye konuştu.

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