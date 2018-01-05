Köye inen yavru tilkinin görüntüsü ilgi çekiyor

ŞAVŞAT (Artvin), ()- ARTVİN’in Şavşat ilçesi Kocabey köyüne inen yavru tilkinin, bir evin bahçesinde çocukla oynadığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

Yörede ormanlık alanda gezerken ailesini kaybeden yavru tilki, çevrede bir evin bahçesine girdi. İkamet sakinleri de aç olduğunu gözlemlediği tilkiye yemek vererek karnını doyurdu. Karnı doyan yavru tilki daha sonra çimenlik alanda oyun oynayan bir kız çocuğuna eşlik etti. Minik çocukla oynayan yavru tilkinin sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri de ilgiyle izleniyor.



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