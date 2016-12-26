Köye inen domuzu öldürüp fotoğrafını paylaştılar.

Yusuf İBA / DOĞUBAYAZIT(Ağrı), () - AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi'nin Topçatan köyüne inen ve korkulu anlar yaşatan domuz, köylüler tarafından vurularak öldürüldü.
Ağrı Dağı eteklerindeki Topçatan köyüne Ağrı Dağı’ndan inerek köy meydanına kadar gelen domuz önüne çıkana saldırdı. Köy halkına korkulu anlar yaşatan domuz, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Köylüler, öldürülen domuzun fotoğraflarını sosyal paylaşım sitelerinde, 'Domuzun son anları' notuyla paylaştı.
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Yusuf İBA / DOĞUBAYAZIT(Ağrı), () - AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi'nin Topçatan köyüne inen ve korkulu anlar yaşatan domuz, köylüler tarafından vurularak öldürüldü.