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Köyde uçurtma şenliği ile bayramı kutladılar

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nda geleneksel hale getirdikleri uçurtma şenliğinin 4'üncüsü düzenlendi. Saray’ın kırsal Kadıköy Mahallesi sakinleri, her Ramazan Bayramı'nda geleneksel hale getirdikleri...

Köyde uçurtma şenliği ile bayramı kutladılar
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nda geleneksel hale getirdikleri uçurtma şenliğinin 4'üncüsü düzenlendi.
Saray’ın kırsal Kadıköy Mahallesi sakinleri, her Ramazan Bayramı'nda geleneksel hale getirdikleri uçurtma şenliğini bu bayramda da düzenledi. Mahallelilerin kendi imkanları ile düzenlediği şenlikte 750 uçurta dağıtıldı. Şenliğe, çevre mahallelerden gelenlerle birlikte yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Geleneği başlatanlardan İsmail Burhan, ilk yıl 70 çocuğun katıldığı şenlikte, bu yıl ise 750 çocuğun yer aldığını söyledi. Burhan, "Bu yıl 4'üncüsünü düzenliyoruz. Bu yıl sayımızı biraz yüksek tutmaya çalıştık. İlk festivalimizde 70 çocukla başladık. Geçen yıl bu 450'lilere ulaştı. Bu yıl ise 750 ile bin çocuk arasında katılımcı var. Biz köyde olur diye düşündük. Burası 50 haneli, 30 nüfuslu bir yer. İnsanlar bana destek verdi. Her gelen çocuğa yiyecek, oyuncak var. Burada büyük oyuncak firmaları var, onlardan da hediye katkıları aldık. Şu an çok mutluyum, yüzlerce çocuğa unutulmaz bir gün yaşatıyoruz. Amacımız burada doğmuş, ancak iş gereği farklı bölgeler gitmiş olan ailelerin çocuklarına, babalarının, annelerinin doğduğu yeri görmeleri ve burada onların unutamayacağı bayramları yaşatmak. İlk başladığımız günden bugüne katılım daha da artıyor" diye konuştu.
Mahalle Muhtarı Recep Tunç ise şenliğe yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "Bu yıl dördüncünü kutluyoruz. Uzaktan yakından gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Dördüncü yılımız olmasına rağmen, şenliğimize yoğun bir katılım var. Can-ı gönülden yapıyoruz. Biz bu işi tutturduğumuza inanıyoruz. Amacımız bunu daha da ileriye götürmek. Biz de muhtarlık olarak sonuna kadar buna destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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