Köyde traktör parçalarıyla çalışarak milli takıma seçildi

SİVAS'ta bilek güreşi sporcusu Ömer Korkmaz (16), köyde motor parçalarından yaptığı aletlerle hazırlanarak Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olup, Milli Takıma girmeye hak kazandı. Korkmaz, Mayıs ayında Bulgaristan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için sponsor arıyor.Merkeze bağlı Yaramış köyünde oturan Osman ve Gülistan çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü, Ömer Korkmaz, 6 yıl önce bilek güreşi sporuna merak sardı. İlkokuldayken arkadaşlarıyla bilek güreşi yapan Korkmaz, evlerinin yanındaki traktör garajında kendi imkanlarıyla çalışmaya başladı. Traktörün ön ağırlıkları ve bazı parçalarını sökerek kendisine halter ve çeşitli ağırlık aletleri yapan Korkmaz, her gün 1 buçuk saat antrenman yapmaya başladı. Ömer Korkmaz, Aralık 2017'de Ankara'da yapılan Türkiye Gençler Bilek Güreşi Yarışması'nda 50 kiloda birinci oldu. 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde Türkiye ikincisi olarak milli takıma seçildi.Sivas Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcusu olan Ömer Korkmaz, Mayıs ayında Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılabilmek için sponsor arıyor.'SIKI ÇALIŞIYORUM'Küçük yaşlarda kendisinde bilek güreşi merakının başladığını belirten Ömer Korkmaz, "Şu anda yarışmalara sıkı bir şekilde hazırlanıyorum. Traktörün ön ağırlıkları, tenekenin içine kum doldurarak, tahta kapı, variller gibi aletlerle çalışıyorum. Bu şekilde yurt dışında inşallah ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.Sabah erkenden kalkıp, önce köy işlerini hallederek, ardından çalışmaya başladığını ifade eden Korkmaz, "Büyükbaş hayvanlarımız var. Onlara bakıyorum. Ahır işlerini yapıyorum. Daha sonra iki saat falan geçtikten sonra buraya gelerek 1.5 saat antrenman yapıyorum. Buradaki çalışmamdan sonra dağlarda koşuyorum. Sıklıkla kulübe gidemiyorum. İmkanlar el vermiyor. Bilek güreşi hocamla telefonla görüşüyoruz. Ya da gittiğim zaman bana ne yapacağımı, hareketleri falan söylüyor. Ben de ona göre çalışıyorum. Kendimi ona göre hazırlıyorum" diye konuştu.Ömer Korkmaz'ın babası Osman Korkmaz ise, "Ben elimden geldiği kadar destek oluyorum. Traktörün ön ağırlıklarını izinsiz söküyordu. Tartışıyorduk oğlumla 'neden söküyorsun' diyordum. Oğlumu her zaman destekliyorum. Her zaman da yanındayım. İnşallah Avrupa ve Dünya şampiyonluğuna kadar gidip ülkemizi en güzel şekilde temsil edecektir" şeklinde konuştu.AVRUPA'YA GİDEBİLMESİ İÇİN SPONSOR LAZIMİlk gördüklerinde genetik olarak bilek güreşine yatkın olduğunu anladıklarını söyleyen Ömer'in hocası Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul üyesi ve ikinci kademe bilek güreşi antrenörü Mustafa Aydın, "Ömer imkanlar kısıtlı olduğu için köyde ikamet ediyor. Buraya sürekli gidip gelme imkanı yoktur. Aile durumu da çok yeterli değil. Ben burada Ömer'e çalışma şeklimizi gösteriyorum. Gösterdiğimiz taktikleri köyde uygulamasını istiyoruz. Çalışırken videolarını bana gönderiyor. Ben de telefondan kendisini yönlendiriyorum. Ömer 26 Mayıs'ta Bulgaristan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılacak. Ama federasyonumuzun imkanları kısıtlı olduğu için birinci olanları federasyon kendi imkanlarıyla götürecek. İkinci olan sporculara sponsor ya da kendi imkanlarıyla katılmak hakkı verdi. Ama Ömer'in durumu maddi açıdan sıkıntı olduğu için bin 700 TL para yatırmamız gerekiyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Ömer'e destek olurlarsa seviniriz" ifadelerini kullandı.FOTOĞRAFLI