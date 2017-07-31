Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı
İfadesi alınıp serbest bırakıldı
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de

Köyde telefonla görüşmek isteyenler minareye çıkıyor

ÇORUM’a 15 kilometre uzaklıktaki, 70 haneli yaklaşık 350 nüfuslu Kuruçay Köyü'nün cep telefonu kapsama alanları içerisinde olmaması nedeniyle burada oturanlar telefon görüşmesi yapabilmek için minareye çıkmak zorunda kalıyor. Çorum'un...

Köyde telefonla görüşmek isteyenler minareye çıkıyor
ÇORUM’a 15 kilometre uzaklıktaki, 70 haneli yaklaşık 350 nüfuslu Kuruçay Köyü'nün cep telefonu kapsama alanları içerisinde olmaması nedeniyle burada oturanlar telefon görüşmesi yapabilmek için minareye çıkmak zorunda kalıyor.
Çorum'un merkeze bağlı Kuruçay Köyü'nde cep telefonlarının GSM operatörlerinden sinyal alamaması aboneleri ilginç yöntemlere yöneltiyor. Yaklaşık 150 cep telefonu kullanıcısı, görüşme yapabilmek için bir kilometre yürüyerek köyün dışındaki tepeye tırmanıyor. Bazı kişiler de köy camisinin minaresine çıkarak zaman zaman çeken telefonlarından görüşmelerini yapmaya çalışıyor. Köy muhtarı Davut Yüksel, hiçbir GSM operatörünün sinyalini alamadıklarını belirterek şöyle dedi:
"3 yıldır köyümüzde telefonların çekmesi için uğraş veriyorum. Şuana kadar hiç kimse bu sorunumuza çare olmadı. Acil durumlarda köyde ev telefonu olan komşunun telefonunu kullanabiliyoruz. Ya da köyün bir kilometre dışındaki tepeye çıkıp çeken yerden konuşabiliyoruz. Tabi bu durum herkes için zor oluyor."

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314