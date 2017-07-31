Köyde telefonla görüşmek isteyenler minareye çıkıyor

ÇORUM’a 15 kilometre uzaklıktaki, 70 haneli yaklaşık 350 nüfuslu Kuruçay Köyü'nün cep telefonu kapsama alanları içerisinde olmaması nedeniyle burada oturanlar telefon görüşmesi yapabilmek için minareye çıkmak zorunda kalıyor.Çorum'un merkeze bağlı Kuruçay Köyü'nde cep telefonlarının GSM operatörlerinden sinyal alamaması aboneleri ilginç yöntemlere yöneltiyor. Yaklaşık 150 cep telefonu kullanıcısı, görüşme yapabilmek için bir kilometre yürüyerek köyün dışındaki tepeye tırmanıyor. Bazı kişiler de köy camisinin minaresine çıkarak zaman zaman çeken telefonlarından görüşmelerini yapmaya çalışıyor. Köy muhtarı Davut Yüksel, hiçbir GSM operatörünün sinyalini alamadıklarını belirterek şöyle dedi:"3 yıldır köyümüzde telefonların çekmesi için uğraş veriyorum. Şuana kadar hiç kimse bu sorunumuza çare olmadı. Acil durumlarda köyde ev telefonu olan komşunun telefonunu kullanabiliyoruz. Ya da köyün bir kilometre dışındaki tepeye çıkıp çeken yerden konuşabiliyoruz. Tabi bu durum herkes için zor oluyor."FOTOĞRAFLI