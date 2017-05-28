Köyde şenlik

MARDİN Müzesi bünyesindeki çeşitli atölyeleri köylere kadar taşıma projesi kapsamında merkez Artuklu İlçesi'ne bağlı Arpatepe Köyü'ndeki 400 çocuk, 4 gün süren 'Bahar Şenliği'nde uçurtma uçurdu, sikke ve kök boya baskısı yaptı.

Eğitim merkezi işlevi gören Mardin Müzesi'ndeki birbirinden farklı atölyelere gelen çocuklara ebrudan, ipli kuklalara kadar birbirinden farkçı birçok alanda eğitim verilirken, köylerdeki çocuklara yönelik de çalışmalar yoğunlaştırıldı. Müze eğitimcileri Arpatepe Köyü'nde açtıkları uçurtma atölyesinde köy çocuklarına kendi uçurtma yapmayı öğretti. 4 gün süren şenlikte çocuklar yaptıkları uçurtmaları uçurarak ortaya renkli görüntülerin çıkmasını sağladı. Şenlik kapsamında müze görevlileri köydeki yaklaşık 400 çocuğa büyük bir çekiçle vurarak oluşturulan sikkelerin bastısını ve kök boya baskısı yaptı.

Köyde çocukların yüzünü boyan Mardin Müzesi personeli çocuklara balon dağıttı. Çocuklar hazırladıkları uçurtmaları ile köye hakim bir tepede uçurtma uçurdu. Bazı aileler çocukları ile birlikte etkinliklere katıldı. Bunun yanı sıra köyde çocuklar ip atlama, çuval yarışı ve halat çekme oyunları oynadı.

"BİR ÇOCUK GÜLERSE, DÜNYA GÜLER"

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, çocuklara yönelik çalışmalarını 'Bir çocuk gülerse dünya güler' sloganıyla sürdürdüklerini söyledi. Erdoğan, " Müzemizde faaliyet gösteren tüm atölyelerimizi köy çocuklarımızın ayağına götürüyoruz. Arpatepe köyümüzde 400 çocuğumuzun hayalini gerçekleştirdik. 2014 yılından bu yana 70 bine yakın çocuğumuz müzemize gelerek burada eğitimlerimizden faydalandı. Yıl boyunca açık olan eğitim atölyelerimizde çocuklarımızı geleneksel çocuk oyunları ile eğitirken aynı zamanda hem eğlendiriyoruz" dedi.



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