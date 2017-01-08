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Köyde mahsur kalan hasta, paletli ambulansla kurtarıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE,() - EDİRNE'de etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santime ulaşırken, ulaşımın aksadığı merkeze bağlı Akardere...

Köyde mahsur kalan hasta, paletli ambulansla kurtarıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE,() - EDİRNE'de etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santime ulaşırken, ulaşımın aksadığı merkeze bağlı Akardere Köyü'nde daha önce kalça kemiği kırılan ve yeniden rahatsızlanan 90 yaşındaki Şaziye Kara, paletli ambulansla alınarak hastaneye götürüldü.
Edirne'yi önceki gün etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve geceleri sıfırın altında 10, gündüzleri de sıfırın altında 7 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30 santimi bulduğu Edirne'nin merkeze bağlı Akardere Köyü'nde yaşayan ve daha önce kalça kırığı ameliyatı geçiren Şaziye Kara, yeniden rahatsızlandı. Edirne kent merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Akardere Köyü'ne ulaşım güçlükle sağlanınca Kara'nın yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.
Edirne'den UMKE ekibi ile 112 sağlık personeli paletli ambulansla yola çıkarak, zorlu bir yolculuktan sonra köye ulaştı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından evinde yapılan Şaziye Kara, daha sonra paletli ambulansla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Öte yandan Edirne'de kapalı köy yollarını açmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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