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Köyde ahşap ev yandı, ahırdaki hayvanları vatandaşlar kurtardı

SİNOP'un Boyabat İlçesi'nde iki katlı ahşap ev yandı. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yangın, dün akşam Sinop'un Boyabat İlçesi Hamzalı Köyü'nde meydana geldi. Şaban Hasça’ya ait iki katlı ahşap...

Köyde ahşap ev yandı, ahırdaki hayvanları vatandaşlar kurtardı
SİNOP'un Boyabat İlçesi'nde iki katlı ahşap ev yandı. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Yangın, dün akşam Sinop'un Boyabat İlçesi Hamzalı Köyü'nde meydana geldi. Şaban Hasça’ya ait iki katlı ahşap evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin yükselmesinin ardından Haşça, ailesiyle birlikte kendini güçlükle dışarı attı. Vatandaşların da ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfayi ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın yanda bulunan ahıra sıçradı. Ahırdaki 12 büyükbaş hayvan vatandaşların yardımı ile dışarıya çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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