Köyceğiz'de orman yangını

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısmen kontrol altına alınan yangında, 10 hektarlık alan zarar gördü.Köyceğiz'in kırsal Çayhisar Mahallesi'nin Avlanmaz mevkiindeki sarp ve kayalık olan ormanlık alanda, dün çıkan orman yangınından sonra bugün de aynı bölgede yangın başladı. Saat 07.00'de başlayan yangını görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler, sevk edildi. Yangına 4 ilk müdahale aracı, 29 arazöz, 11 su ikmal aracı, 7 helikopter, 2 uçak, 1 dozer, 15 kamyonet, 3 belediye arazözü, 15 teknik personel, 13 memur ve 143 söndürme işçisi müdahale etti. Kısmen kontrol altına alınan yangında, 10 hektar ormanlık alanı zarar gördü.Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, "Dün bölgede çıkan yangını kontrol altına aldık. Gece boyu soğutma çalışmaları sürdü. Yangının çıktığı bölgedeki yanan kozalaklar, bölgenin aşağısında tekrar yangın çıkardı. Bölgedeki arazi şartları çok zor" dedi.

FOTOĞRAFLI