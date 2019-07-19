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Köyceğiz'de kurtlar 13 koyunu telef etti

Süleyman İLTER/KÖYCEĞİZ (Muğla), ()- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, ağılda kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki 13 koyun, telef oldu. Sazak Mahallesi, Bılla Sarıncı mevkiindeki, Orhan Demir'e (42) ait ağıldaki 80 küçükbaş...

Köyceğiz'de kurtlar 13 koyunu telef etti

Süleyman İLTER/KÖYCEĞİZ (Muğla), ()- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, ağılda kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki 13 koyun, telef oldu.
Sazak Mahallesi, Bılla Sarıncı mevkiindeki, Orhan Demir'e (42) ait ağıldaki 80 küçükbaş hayvandan oluşan sürü, kurtların saldırısına uğradı. Ağıldaki koyunlardan 13'ü telef olurken, 2'si yaralandı. Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Demir, sabah ağılına geldiğinde koyunlarının telef olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı.
Yörede son zamanlarda çoğalan kurt sürülerinin son bir ay içinde köylülerden Hatice Daşgın, Asiye Demir ve Nezahat Sivrikaya'nın koyun ve keçilerine de saldırıp telef ettikleri belirtildi. Orhan Demir, kurt sürüleri nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirip, yardım istedi. Köylüler de soruna çözüm bulunması için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.
'KÖYLÜMÜZ HAYVANLARINI DAHA SAĞLAM ŞEKİLDE KORUMALI'
Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Kazım Palancıoğlu, kurt sürülerinin saldırdığı ağılların bulunduğu kısal Sazak Mahallesi ve yöresinde geçmiş yıllarda yoğun olarak tarım yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Ancak artık tarımdan vazgeçildiğinden domuzlar şehre inmeye başladı. Aç kalan kurtlar da bu nedenle yakınlara gelerek küçükbaş hayvanlara saldırıyor. Çoğu köylü, hayvanını sabah ormana bırakıp, akşam topluyor. Köylülerin, ağıl dedikleri yerler, ormanda etrafı çalı çırpıyla çevrili yerler. Haliyle kurtlar da bu engeli aşabiliyor. Doğanın döngüsü. Kurtlar domuz bulamayınca, doğal olarak koyun sürelerine saldırıyor. Bu bölgede 100'e yakın köy var. Hangi birine önlem alacağız. Bizim doğadaki yaşama müdahale etme şansımız yok. Köylümüz hayvanlarını daha sağlam bir şekilde korumaya almalı."

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