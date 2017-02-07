Köyceğiz'de 57 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), () - MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde yerleşik yaşayan İngiliz 57 yaşındaki Philip Dawe, evinde ölü bulundu. Kalp hastası olan vücudunda herhangi bir yara ve darbe izine rastlanmadığı öğrenilen Dawe'nin cesedi otopsiye gönderildi.

Köyceğiz İlçesi Toparlar Mahallesi Kanal Sokak'ta yaşayan İngiliz Philip Dawe'den haber alamayan yakınları dün akşam evine kontrole gitti. Dawe'nin kapısını çalan yakınları açan olmayınca endişelenip jandarmaya haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren jandarma, Dawe'nin salon kapısı girişindeki cesedini buldu. Jandarma olay yerinde inceleme yaptı. Dawe'nin vücudunda herhangi bir yara ve darbe izine rastlanmadığı belirtildi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Dawe'nin cesedi kesin ölüm nedenini belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



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