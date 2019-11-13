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Köy okulunda en eğlenceli İngilizce dersi
ERZURUM'un Karayazı ilçesindeki Tosunlu İlkokulu öğrencilerine oyunlarla öğretilen İngilizce dersleri, sosyal meydaya büyük beğeni topladı. Karayazı ilçesine bağlı Tosunlu Köyü'nde 4 derslikli, 67 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü...
GENEL 13.11.2019, 13:39
ERZURUM'un Karayazı ilçesindeki Tosunlu İlkokulu öğrencilerine oyunlarla öğretilen İngilizce dersleri, sosyal meydaya büyük beğeni topladı.
Karayazı ilçesine bağlı Tosunlu Köyü'nde 4 derslikli, 67 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü ilkokulda, eğlenceli İngilizce dersleri sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. İngilizce öğretmeni Nadide Karamemiş tarafından eğlenceli oyunlarla öğretilen derste, çocukların heyecanlı halleri dikkat çekiyor. Sayıların, sıfatların eğlenceli hale getirerek öğretildiği derslerde çocukların keyifli halleri görenleri tebessüm ettiriyor.
Karayazı ilçesine bağlı Tosunlu Köyü'nde 4 derslikli, 67 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü ilkokulda, eğlenceli İngilizce dersleri sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. İngilizce öğretmeni Nadide Karamemiş tarafından eğlenceli oyunlarla öğretilen derste, çocukların heyecanlı halleri dikkat çekiyor. Sayıların, sıfatların eğlenceli hale getirerek öğretildiği derslerde çocukların keyifli halleri görenleri tebessüm ettiriyor.
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