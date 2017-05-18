Köy okullarındaki öğrencilere Birinci Meclis gezdirildi 

Nursima KESKİN/ ANKARA,() - MÜZELER haftası kapsamında köy okullarından getirilen öğrencilere, Birinci Meclis'i gezdiren TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Erbay Kücet, çocukları Kurtuluş Savaşı Müzesi hakkında bilgilendirdi.

Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak bilinen TBMM Birinci Meclis bahçesinde, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında köy okullarından getirilen öğrenciler için etkinlikler düzenlendi. Kurtuluş Savaşı Müzesindeki etkinliklere TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Erbay Kücet, başkan yardımcıları Reşit Uzel, Necati Sungur ve İlhami Güray Şahin katıldı. Başkan Erbay Kücet çocuklara müzeyi gezdirerek çeşitli bilgiler verip tarihi hikayeler anlattı. Öğrencilerle birlikte ahşap baskı yapan ve topaç çeviren Erbay Kücet, onlara şapka, rozet, kitap, çizgi film CD'si ve katılım belgesi verdi.



