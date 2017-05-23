Köy bakkalı işyerinde kalp krizinden öldü

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Yassıbağ Köyü'nde bakkal 42 yaşındaki Nahit Güngör, işyerinde kalp krizinden öldü.

Köyde bakkallık yapan evli ve 2 çocuk babası Nahit Güngör, bugün saat 12.30 sıralarında işyerinde yerde hareketsiz bir şekilde bulundu. Olay yerine 112 Acil Servis ekibi çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güngör'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Nahit Güngör'ün kalp krizinden öldüğü belirtilirken, kesin ölüm nedeninin saptanması için ceset Bayramiç Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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