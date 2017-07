Kovanların ağzını toprakla kapatıp, arıları telef ettiler

İlker KILIÇASLAN / MANİSA,() - MANİSA Saruhanlı İlçesi'nde, Zafer Şahin'e ait kovanların ağzı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından toprak ile kapatılarak, yaklaşık 1 milyon arı telef edildi. Jandarmaya şikayetçi olan Şahin, "Bunu yapanlar insan olamaz. Kim yaptıysa bir önce yakalanıp, hakettiği cezayı çekmesini istiyorum" dedi.

Halitpaşa Mahallesi'nde 15 yıldır arıcılık yapan Zafer Şahin, bir ay önce her birinde 9 ile 10 bin arasında arı bulunan toplam 112 kovanını komşu Lütfiye Mahallesi, Sarıkız Mevkisi'nde ovanın yakınındaki ağaçlık alana bıraktı. Şahin, her gün yaptığı gibi düngece de kovanlarını kontrol etmeye gitti. Ancak Şahin, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Ağızları toprak ile kapatılmış olan 112 kovandaki yaklaşık 1 milyon arısı telef olan Şahin, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma, kovanların ağzını toprakla kapatıp arıların havasızlıktan telef olmasına neden olan kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

'KİMSEYLE HUSUMETİM YOK'

Kimseyle husumetinin bulunmadığını belirten Şahin şöyle dedi:

"Kovanlarımdaki arıları bir ay önce konaklaması için bu bölgeye bıraktım. Her gün düzenli kontrole geliyordum. Hiçbir sorun yoktu. Ancak, dün gece böyle bir sorun yaşandı. Şu an 125 bin lira zararım var. Arılarımdan kim ne istedi? Aksine arılar ova için bulunmaz velinimet. Ekolojik dengeye katkı sağlıyor. Bunu yapan vicdansız biridir. Bunu yapan insan olamaz. Bir hayvana zarar vermek insanlığa sığmaz. Kimseden destek almadan arıcılık yapıyordum. Sigortam da yoktu. Zararımı şimdi kim karşılayacak? Bunu kim yaptıysa bir önce yakalanıp, hakettiği cezayı çekmesini istiyorum."

