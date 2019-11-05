Kovada Gölü'nde sonbahar güzelliği

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü Milli Parkı, bünyesinde barındırdığı eşsiz güzellikleriyle ilgi çekiyor. Kovada Gölü, pek çok ağaç ve hayvan türünün yanı sıra, sonbaharda ortaya çıkan manzarasıyla da görenleri hayran bırakıyor.

Eğirdir'de bulunan Kovada Gölü Milli Parkı, 6534 hektar büyüklüğe sahip alanıyla ziyaretçilere orman ekosistemini tanıma fırsatı verirken, sonbahardaki renk cümbüşüyle de görsel şölen sunuyor. Sonbaharın gelmesiyle parkta bulunan kimi ağaçlar yapraklarını sarıya çevirirken, kimilerinin yaprakları kızıla döndü.

Doğada sessizlik ve huzuru arayanların tercih ettiği yerlerin başında gelen Kovada Gölü Milli Parkı, adım başı farklı bir ağaç ve bitki türüne rastlanılan, orman, göl, sulak alan gibi çok çeşitli ekosistemleri içinde barındıran benzersiz bir flora ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Sedirden Toros göknarına, çitlembikten akçakesmeye, melengiçten defneye ve genişliği 9 metre 80 santim olan koruma altındaki doğu çınarı anıt ağacı gibi onlarca tür ağacın bulunduğu milli park, 59'u yerli, 26'sı kış göçmeni, 48'i yaz göçmeni, 20'si transit göçmen olan türlerle birlikte toplamda 167 farklı kuş türünü bünyesinde barındırıyor.

Parkta yürüyüş yolları, piknik yapmak isteyenler için kameriyelerin yanı sıra gölün eşsiz güzelliğinde uçuşan ve yüzen onlarca çeşit kuşu izlemek isteyenler için de ahşap iskeleler bulunuyor. Park girişinde ise bir kafeterya ve ziyaretçi tanıtım merkezi yer alıyor. Tanıtım merkezinde ise dünyadaki önemli milli parklardaki uygulamalar gibi gezi öncesi detaylı bilgilendirme yapılıyor. Merkezin içerisinde aynı zamanda trafik kazası, elektrik çarpması gibi nedenlerden dolayı ölen hayvanların tahnit sanatçıları tarafından doldurulmuş bedenleri de sergileniyor.

Eşsiz bir güzelliğe sahip doğa harikası Kovada Gölü Milli Parkı, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerini bekliyor.



