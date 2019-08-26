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Kötü koku yayan sakatat işletmesi mühürlendi
ELAZIĞ'da, sakatat işletmesinden yayılan kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, belediyeye şikayette bulundu. İşletme, belediye ekibi tarafından mühürlendi. Elazığ merkez Aksaray Mahallesi'nde bulunan sakatat işletmesinden yayılan kötü...
GENEL 25.08.2019, 18:50
ELAZIĞ'da, sakatat işletmesinden yayılan kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, belediyeye şikayette bulundu. İşletme, belediye ekibi tarafından mühürlendi.
Elazığ merkez Aksaray Mahallesi'nde bulunan sakatat işletmesinden yayılan kötü kokular, mahalle sakinlerinin tepkilerine neden oldu. Elazığ Belediyesi'ne yapılan şikayetin ardından bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. İşletmede incelemede bulunan zabıta ekipleri, sakatat tesisini, standartlara uygun olmadığını belirleyerek mühürledi.
Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal, "Bu işletmenin atıkları dereye atması nedeniyle kötü kokular meydana geliyordu. Mahalle sakinleri geçmişte tepki göstermişlerdi. Ama son birkaç gündür kötü kokular artmaya başladı. Sakatatları bu alanda biriktirmeye başladılar galiba. Bunun üzerine vatandaşlar bu alan da toplanıp tepki gösterdi. Biz de belediye başkanımıza konuyu ilettik. Mühürlenen işletmenin çevresi de temizlenecek" dedi.
Elazığ merkez Aksaray Mahallesi'nde bulunan sakatat işletmesinden yayılan kötü kokular, mahalle sakinlerinin tepkilerine neden oldu. Elazığ Belediyesi'ne yapılan şikayetin ardından bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. İşletmede incelemede bulunan zabıta ekipleri, sakatat tesisini, standartlara uygun olmadığını belirleyerek mühürledi.
Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal, "Bu işletmenin atıkları dereye atması nedeniyle kötü kokular meydana geliyordu. Mahalle sakinleri geçmişte tepki göstermişlerdi. Ama son birkaç gündür kötü kokular artmaya başladı. Sakatatları bu alanda biriktirmeye başladılar galiba. Bunun üzerine vatandaşlar bu alan da toplanıp tepki gösterdi. Biz de belediye başkanımıza konuyu ilettik. Mühürlenen işletmenin çevresi de temizlenecek" dedi.
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