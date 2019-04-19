Koşusunun zehirlediğini öne sürdüğü buzağısına otopsi yapılmasını istedi

ÇORUM’un Uğurludağ ilçesinde besicilik yapan Habib Bıdak (45), komşuları tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü öne sürdüğü buzağıyı valiz içinde getirip, valilik binası önüne bıraktı. Buzağıya otopsi yapılmasını isteyen Bıdak, gözyaşları içinde, "Bu hayvana bunu yapanlar cezalandırılsın" dedi.Uğurludağ ilçesinde yaşayan Habib Bıdak'ın buzağısı sabah saatlerinde öldü. Bıdak da ölü buzağıyı valize koyup, yolcu taşımacığı yapan minibüs ile Çorum merkeze getirdi. Gazi Caddesi'ndeki valilik binası önünde valizden çıkardığı buzağıyı, kaldırıma bıraktı.Komşularının zehirlediğini öne sürdüğü buzağıya otopsi yapılmasını isteyen Bıdak, dakikalarca gözyaşı döktü. Bıdak, çevredekilerin ihbarıyla gelen polislere, "Buzağımı komşularım zehirleyip, öldürdü. Derdimi hiçbir yetkiliye anlatamıyorum. Bu hayvana bunu yapanların cezalandırılmasını istiyorum. Buzağımın otopsisinin yapılmasını istiyorum. Bu yüzden buzağımı valize koyup, getirdim" dedi. Polislerin uyarısı üzerine Habib Bıdak, telef olan buzağayı alıp, bölgeden uzaklaştı.

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