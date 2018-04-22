Kostümleri ile bisiklete binerek farkındalık yarattılar

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da sivil hareket olarak, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla, 'Bisiklet Partisi' düzenlendi. Etkinliğe değişik kostümlerle katılan bisiklet tutkunları, renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrum'da özel bir okulda anaokulu öğretmeni olarak görev yapan Burcu Gelegen tarafından, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Kostümlü olarak düzenlenen bisiklet turuna, 7'den 70'e her yaş grubundan toplam 60 kişi katıldı. Çocuklarda anne ve babalarının denetiminde bisiklete bindi. Bodrum Belediye Meydanı'ndan pedal basan grup, Neyzen Tevfik Caddesi, Cafer Paşa Caddesi, Turgutreis ve Cevat Şakir Caddesi güzerhanı takip ederek tekrar Belediye Meydanı'na dönerek turu tamamladı.

Turu organize eden Burcu Gelegen, 2016 yılında kostümlü bisiklet turunun ilk kez İzmir'de düzenlendiğini ve daha sonra tekrarlanmadığına dikkat çekerek, "O dönemde İzmir'de yüksek katılımlı bir etkinlik olarak gerçekleştirilmişti. Ben de aynı etkinliği Bodrum'da da hayata geçirmek istedim ancak geçen yıl yapamamıştık. Ama bu sene hayata geçirdik. Bisikletin bir araç olarak kullanılabileceğine dikkat çekmek istiyoruz. Farkındalık eylemi olduğu içinde kostümlü olarak gerçekleştirdik. İnsanlar, pazara, çarşıya giderken bisiklete binebilirler, bunu göstermek istiyoruz. Ayrıca da bisiklet yolları ve bisiklet kilit yerlerinin yapılması için de farkındalık yaratmaya çalışıyoruz" dedi.

Etkinlik yaklaşık bir saat sürdü. Turun sonunda tekrar meydanda toplanan grup, müzik eşliğinde dans edip eğlendi.



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