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Kos'ta karaya oturan Türk balıkçı teknesini kurtarılıyor

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - YUNANİSTAN'ın İstanköy (Kos) Adası'ndaki Kumburnu Plajı'nda karaya oturan Türk balıkçı teknesini kurtarma çalışmaları başladı. Tekne sahiplerinin anlaştığı Yunan şirketinin kurtarma çalışmaları...

Kos'ta karaya oturan Türk balıkçı teknesini kurtarılıyor

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - YUNANİSTAN'ın İstanköy (Kos) Adası'ndaki Kumburnu Plajı'nda karaya oturan Türk balıkçı teknesini kurtarma çalışmaları başladı. Tekne sahiplerinin anlaştığı Yunan şirketinin kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgede bulunan Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
İstanbul Tuzla'dan Antalya'ya gitmek üzere yol alan 'Alcatras' adlı 28 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinin, geçen 25 Aralık akşamı Bodrum'un Akyarlar Mevkisi açıklarında dümeni kitlendi. İçinde 5 personel bulunan balıkçı teknesi, fırtınanın da etkisiyle Yunanistan'ın İstanköy Adası'ndaki Kumburnu Plajı yakınlarında karaya oturdu. Fırtana nedeniyle üç gün boyunca kurtarma çalışması yapılamadı. Fırtınanın bu sabah etkisini yitirmesi üzerine kurtarma çalışmalarına başlanabildi.
İki römorkorla yapılan kurtarma çalışmalarına bir Yunan sahil Güevinlik Botu da eşlik etti. Bölgeye gelerek uluslararası sulardan kurtarma çalışmalarını izleyen 313 nolu Türk Sahil Güvenlik Botu'na Yunan Sahil Güvenlik Botu engel olmaya çalışınca gerginlik yaşandı. Birbirleriyle burun buruna gelen sahil güvenlik botundaki subayların, güverteye çıkarak bir süre konuşmaları dikkat çekti. Konuşmanın ardından Yunan Sahil Güvenlik botu uzaklaşarak kurtarma çalışmasının yapıldığı bölgeye geçti.
Yunan internet sitesi 'www.kosnews.gr', konuyla ilgili Yunan makamlarının açıkmalarına dayandırdığı haberinde, Türk balıkçı teknesinin dümeninde kilitlenme olduğu ve karaya oturması sonucu altında meydana gelen hasarın dalgıçlar tarafından kontrol edilmekte olduğunu belirtti. Site haberinde Türk denizcilerin, kurtarma için bir Yunan şirketi ile anlaşmaya vardığını ve çalışmaların başladığını kaydetti.

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