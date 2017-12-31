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Koruma altındaki vaşak ailesi fotokapanla görüntülendi

Mehmet ÇINAR/BURDUR, () - BURDUR'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaban hayatı araştırma çalışmaları kapsamında, nesli ciddi tehlike altındaki türlerden vaşak, 3 bireylik aile olarak fotokapanla görüntülendi. Orman...

Koruma altındaki vaşak ailesi fotokapanla görüntülendi

Mehmet ÇINAR/BURDUR, () - BURDUR'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaban hayatı araştırma çalışmaları kapsamında, nesli ciddi tehlike altındaki türlerden vaşak, 3 bireylik aile olarak fotokapanla görüntülendi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından Burdur'da yaban hayatını araştırmak, popülasyon yoğunlukları hakkında bilgi edinmek amacıyla fotokapan çalışmaları yapılıyor. 25 fotokapanla Burdur'un birçok noktasında yıl boyu yapılan çalışmalarda pek çok yaban hayvanı görüntüsü elde ediliyor. Bu kapsamda son olarak nesli ciddi tehlike altındaki türlerden vaşak, üç bireyden oluşan aile olarak görüntülendi.
ANADOLU VAŞAĞI
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, son alınan görüntülerde tespit edilen vaşakların yaban hayatının güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Görüntülenen vaşakların Türkiye'de 'Anadolu vaşağı' olarak anıldığını kaydeden Rıza Kamil, nesli tükenme tehlikesi altında olan bu türün koruma altına alındığını belirtti.
Vaşakların insanlardan uzak durmaya çalıştığını ve geceleri avlanmayı tercih ettiklerini ifade eden Rıza Kamil, şunları kaydetti:
"Gündüzleri ender görülürler. Tavşan, tilki, geyik gibi geniş av tabanı olan bu görkemli orman kedileri, yalnız yaşayan en yakın memeli avcı akrabalarından daha başarılı avcılardır. Kendilerinden 3- 4 kat büyük avları avlayabilmektedirler. Görülmesi zor olan vaşakların şubat-nisan ayları arasındaki çiftleşme döneminde görülme olasılığı daha fazladır."
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün çalışma sahasının Batı Akdeniz Bölgesi'ni oluşturan Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsadığına dikkati çeken Rıza Kamil, "Bölgemizde yaban hayatına gözümüz gibi bakıyoruz. Yaban hayatının sürdürülebilir kılınması ve gelecek nesillere sağlıklı bireyler olarak aktarılması için teknolojinin nimetlerinden yararlanarak var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

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