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Koruma altındaki geyik böceği satışına ağır ceza

TÜRKİYE'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen 'geyik böcekleri'nin, sanal ortamda 15 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkartıldığı belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü...

Koruma altındaki geyik böceği satışına ağır ceza
TÜRKİYE'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen 'geyik böcekleri'nin, sanal ortamda 15 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkartıldığı belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, Japonya'da kurutulup yenildiği takdirde kadınların gebe kalmasına yardımcı olduğuna inanılan böceğin satışının tespit halinde, ağır para cezası uyguladıklarını bildirdi.
Dünyada sadece Amanoslar'da yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böcekleri sanal ortamda yüksek fiyata satılıyor. 2 bin liradan başlayıp, 15 bin liraya kadar fiyatlarla satışa sunulan geyik böceklerinin ilan kısmında, 'Ortalama 9 santimetre civarındadır. Pazarlık yapılır', 'Çok sayıda geyik böceği bulunmaktadır', 'Boyu 4-5 cm arası' açıklamaları yer alıyor.
Köylülere bu böcekleri toplamaları için tane başına 10-20 lira arasında para teklif edildiği, aracıların ise böceğin tanesini 150 liraya sattıkları belirtildi. Japonya'da ise geyik böceklerinin fiyatının yaklaşık 15 bin dolara kadar çıktığı öne sürüldü. Japonların, bu böceğin kurutulup yenildiği takdirde kadınların gebe kalmasına yardımcı olduğuna inandıklarını kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, geyik böceğinin satışı konusunda uyarıda bulundu. Geyik böceği satışının tespiti durumunda ağır para cezası uyguladıklarını belirten yetkililer, böyle bir durumla karşılaşılırsa, kendilerine bilgi verilmesini istedi. Böcek başına, toplayana ya da satana 28 bin lira para cezası kesildiği bildirildi.

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