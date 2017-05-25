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Koruma altındaki 82 yıllık fabrika bacası restore edilecek

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK’ta, 1935'te kurulan ve 1988'de ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkılan Üzülmez Kok Fabrikası'nın koruma altına alınan 63 metre uzunluğundaki bacası restore edilecek. Baştarla Mahallesi'ne...

Koruma altındaki 82 yıllık fabrika bacası restore edilecek

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK’ta, 1935'te kurulan ve 1988'de ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkılan Üzülmez Kok Fabrikası'nın koruma altına alınan 63 metre uzunluğundaki bacası restore edilecek.
Baştarla Mahallesi'ne kurulan Cumhuriyet'in ilk sanayi tesislerinden Üzülmez Kok Fabrikası'nın açılışı, 1935'te dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından yapıldı. Benzolden (benzin ve tolüen karışımı bir akaryakıt) yağ çeşitlerine, naftalinden briket kömürüne kadar 32 çeşit ürün üreterek kömür sanayisine hizmet veren fabrika, teknolojik yatırımlar yapılmadığı için ekonomik ömrünü tamamlayarak 1970'te kapatıldı. Bir süre atıl durumda kaldıktan sonra 1988'de yıkılan fabrikanın 63 metre uzunluğundaki bacası ise Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca sanayi mirası olarak koruma altına alındı.
Çubuk demirlerin etrafına tuğla örülerek yapılan bacanın üst kısmı, zamanla eğildi. Bu yüzden İtalya'nın Pisa kentindeki Pisa Kulesi'ne benzetilen bacanın restore edilmesi için çalışma başlatıldı.
Bacanın bulunduğu sahanın kullanım hakkını elinde bulunduran Türkiye Taşkömürü Kurumu yetkilileri, 82 yıllık bacanın aslına uygun restore edileceğini söyledi. Yetkililer, "Geçtiğimiz günlerde yapılan ihale ile restore işini alan firma, bacanın Pisa Kulesi gibi eğri şekli ile güçlendirilmesi için hazırladığı projeyi Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na sundu. Kurulun onay vermesi durumunda restorasyon çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak" dedi.

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