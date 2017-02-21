Koruculardan, terör örgütü PKK'ya tepki

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ANADOLU Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, 35 yıldır terör örgütü PKK'nın Kürt halkını haklarını savunduğunu iddia ederek kandırdığını ancak bundan sonraki süreçte canları pahasına teröre diz çökmeyeceklerini söyledi.

Şanlıurfa ve ilçelerinde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları DSİ Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, korucuların şehit ve gazi olma pahasına görev yaptığını ifade etti.

Ülke olarak zor süreçten geçildiğini ve FETÖ'nün darbe girişimiyle birlikte terörün yıllardır neden bitmediğini daha iyi gördüklerini anlatan Ziya Sözen, şöyle dedi:

"15 Temmuz darbe gecesinde ülkede 35 yıldır neden terörün bitmediğini, neden bölge insanın bilinçli bir şekilde terörize edildiğini herkes açık bir şekilde gördü. Yıllarca asker üniforması içerisine sızmış hain FETÖ'cü generaller PKK terör örgütü ile adeta bir olmuş, aynı merkezden kumanda edilmiş, aldığı aynı talimatlar doğrultusunda ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü parçalamaya çalışmışlar. Bizleri 35 yıl boyunca 'Kürt halkının haklarını savunuruz' diye kandırmaya çalıştırlar. Bizim hakkımızı, hukukumuzu savunduğunu iddia eden bu hainler, gördük ki 35 yılın sonunda en çok zararı bu bizim bölge insanına verdiler. Bizi kamu hizmetlerinde mahrum bıraktılar. Güvenlik korucuları camiası olarak, tıpkı daha önceki süreçlerdeki gibi dimdik duracak ve bundan sonra da teröre asla diz çökmeyeceğiz."

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