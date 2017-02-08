Korucular Konfederasyonu Başkanı: Hükümetin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), () - ANADOLU Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde korucularla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. PKK ve FETÖ'cülere karşı referandum sürecinde hükümetin ve Cumhurbaşkanının yanında olacaklarını söyleyen Sözen "PKK, FETÖ ve diğerleri siz Kürt halkının temsilcileri değil, Kürt halkının düşmanlarısınız. Referandum sürecinde korucular olarak bu hainlerin karşısında duracağız" dedi.

Yüksekova Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Hakkari, Yüksekova Şemdinli ve Çukurca Günevlik Korucları Dernek başkanları ve korucular katıldı. Toplantıda koruculara seslenen Sözen, "Ankara’da, İstanbul’da , İzmir’de vatansever olmak devletini yanında yer almak bayrağını eline alıp sallamak basit bir iş olsa gerek ama Hakkari’de, Yüksekova, Şemdinli’de, Çukurca’da, Şırnak’ta Güney Doğu Anadolu illerinde safını net bir şekilde belli edip, vatanının milletinin yanında olmak çok daha farklı bir duruştur. Biz burada 35 yılda bin 750 şehit 2 bin de gazi verdik. Bu kutsal davayı çok güzel bir şekilde vatan millet aşkıyla sürdüreceğiz" dedi.

Bölgede korucular olarak ülkeyi yiğitçe kahramanca savunduklarını belirten Ziya Sözen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksekova’da, Şemdinli’de, Hakkari’de, Şırnak’ta, Cizre’de Nusaybin’de, Sur’da çukurlar kazıldı evlerimize ateşler açıldı. Hayat bizim için yaşanmaz bir hale getirildi. Okullarımız, camilerimiz yakıldı. Burada bir çok vatandaşlarımız bu kentlerde göç etmek zorunda kaldı. Böyle bir ortamda bizim korucu camiamız kendi evlerini, kendi köylerini terk etmeyerek şehir merkezlerinde ilk defa görev almak suretiyle bu hainlere, bu alçaklara karşı dimdik mücadele etti.Önümüzdeki günlerde ülkemizi ilgilendiren son derece bir referandum süreci var. Biz ülkemizin birlik beraberliği için 6 Bin 500’ün üzerinde korucuyla Kürt halkını katleden PKK terör örgütüne karşı, sözde Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia eden HDP’ye karşı 15 Temmuzda 248 vatandaşımızı şehit eden FETO’ya karşı ülkemizi bölmeye çalışan başta ABD, İsrail ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine karşı biz korucu camiası olarak Hükümetimizin sayın Cumhurbaşkanımızın yanında canımız pahasına dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu referandum sürecinde de bu hainler bekledikleri Osmanlı tokadını ilk başta biz koruculardan yiyecekler. Türkiye'nin birliğinden, bütünlüğünden, kardeşliğinden yana bu güzel huzurlu ülkeyi çocuklarımıza bırakma adına referandum sürecinde konfederasyon olarak sayın Cumhurbaşkanımızı desteklediğimizi deklere ediyoruz."

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