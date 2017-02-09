Korucu olmak için ter döktüler

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS’te emekli olan korucuların yerine alınacak bin 323 yeni korucu adayı, spor sınavını başarıyla geçebilmek için kıyasıya yarıştı.

Bitlis merkez ve ilçelerinde görev yapacak güvenlik korucuları için düzenlenen spor mülakatları, Merkez Jandarma Komutanlığı ve 8 Ağustos Stadyumu'nda yapıldı. Adaylar korucu olabilmek için birbirleri ile kıyasıya yarışırken, kar altında koşarak dereceye girmeye çalıştılar. Bitlis Merkez Jandarma Komutanlığı’nda yapılan isim kontrolünün ardından gruplar halinde içeri alınan korucular, önce mekik çekti, ardından şınav ve koşu yaptı. Performansları tek tek kaydedilen korucu adaylarının sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük, alınacak korucuların bir çoğunun emekli olan korucuların yakınlarından oluşacağını ve doğa şartlarını iyi bilenlerden seçileceğini söyledi. Vali Yardımcısı Murat Kütük, "Yoğun bir katılım ve talep var. Vatandaşlarımızın ilgi ve alakası yüksek düzeyde. Kanun Hükmünde Kararname ile emekli olanların yerine alınacaklarda öncelik hakkı emekli olanların çocuklarında ve kardeşlerinde. Değerlendirme kriterlerinde mekik, şınav ve koşu bugün yapılıyor. Daha sonra da yapılacak olan mülakatta, genel görünümü, ahlaki durumu, öğrenim durumu, şehit yakını olup olmadığı, askerlik vazifesi esnasında başarılar ya da operasyonel kabiliyetinin bulunup bulunmadığı, ikamet durumları göz önünde bulundurularak mülakatta değerlendirilecek hususlar olacak. En kısa sürede bu kardeşlerimizi göreve başlatmayı hedefliyoruz. İnşallah güzel bir seçim olacak. Hak edenlerini gireceğini ümit ediyoruz. Çünkü geçmişe nazaran daha ciddi bir sınav prosedürü uygulanacak. Şimdiden seçilecek korucu arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Yardımcısı Murat Kütük il genelinde Kanun Hükmünde Kararname ile emekli olan bin 198 korucu ile 125 yeni korucu olmak üzere toplamda bin 323 korucu alımının gerçekleştirileceğini de belirterek, "Buradaki amaç, korucularımızın yaş ortalamasını ciddi oranda düşürmektir. Operasyonel faaliyetlerde en yüksek katkıyı sağlamak olacaktır. Bu kardeşlerimiz bizim diğer personellerimizle beraber şehir içinde dışında, kırsal arazide omuz omuza birlikte mücadele edecekler. Askerimizle polisimizle birlikte çalışacaklar. İnşallah ülkemiz için de faydalı hizmetlerde bulunacaklar"diye konuştu.

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